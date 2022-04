Le parc de production des semiconducteurs est en extension constante, c’est loin d’être une nouveauté et nombreux sont les acteurs à soit ouvrir le robinet à brouzoufs, soit à chercher à en bénéficier. Chez Intel, on se sent plus américain avec des installations de production en Ohio et en Arizona, mais également des extensions en Europe à la fois pour la production (Allemagne et Irlande) et la R&D. Cependant, ces plans-là sont destinés au futur : pour le présent de maintenant, de suite, le géant bleu peut se reposer sur sa nouvelle extension, nommée Mod3, de D1X, l’usine principalement dédiée à la mise au point de procédés lithographiques, située en Oregon. Pour information, il s’agit du second agrandissement depuis la construction de l’usine en 2010, rajoutant un troisième module aux deux préexistants, qui a coûté la coquette somme de 3 milliards de dollars.

Cette rénovation, nous vous en avions déjà causé début 2019, mais des précisions sont désormais officielles vu que le projet est achevé : le bousin servira pour la production des puces en 18 A, le nœud introduisant le GAAFET successeur du FinFET actuel, prévu pour la moitié 2024. Comment ? Hé bien, en utilisant les 250 000 m² supplémentaires désormais disponibles (+20 % par rapport à l’usine avant les travaux), notamment en le meublant de machines EUV de chez ASML capable de supporter le High NA nécessaire à ces gravures toujours plus fines. Plus volumineuses que les NXE 3000 actuellement en office pour l’Intel 3 et l’Intel 4, les prochaines TWINSCAN EXE:5200 trouveront ainsi refuge dans ce Mod3 qui leur est quasi exclusivement dédié.

Alléchant ? Certes, mais ces nouvelles machines ne sont prévues pour être livrées qu’à partir de… 2025, c’est ainsi que les bleus devront faire avec le matériel existant pour les débuts du 18A ! Du matériel qui, soit dit en passant, a déjà commencé à migrer dans l’extension : autant dire que cette ouverture est principalement un évènement de com ». Au passage, le parc environnant l’usine, de 450 acres, en a profité pour être renommé en Gordon Moore Park, du nom du co-fondateur de la firme. À voir si ces aménagements permettront à la firme de rester compétitive par rapport à ses concurrents, TSMC en tête de file ! (Sources : AnandTech et VideoCardz)

Aller, on y croit !