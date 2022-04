Il y a quelques jours, on vous présentait un mod pour RTX 30 qui consistait à changer les pads vraiment merdiques des RTX 30 pour d'autres à base de cuivre. Le résultat ne se faisait pas attendre sur une malheureuse ASUS RTX 3070 Ti TUF, gamme moins aboutie que la Strix, les températures sur la VRAM entre autres choses étaient d'un tout autre niveau. D'une grosse suée, les puces mémoire passaient par tous les états avant de finir par s'enrhumer. Cela cependant pouvait poser souci si vous vouliez franchir le pas à la maison : ça faisait beaucoup de pads à gérer, et du doigté pour que tout ne bouge pas au moment de refixer le ventirad.

Voilà cette fois le même YT, qui a opéré un nouveau changement sur une MSi RTX 3080 Ventus. Une fois la carlingue et le ventirad déposés, il a pu découvrir, comme nous le savions, que le soin apporté à la dépose de la pâte thermique était grossier, et que les pads étaient convenables au contraire de celui des FE. Il a cette fois utilisé une cold plate en cuivre, usinée par un site qui ne fait que ça, et qui a l'immense avantage de se poser directement sur le PCB et les composants, d'un seul bloc. Il ne reste plus qu'à appliquer de la pâte thermique, qu'il faut bien choisir quand même, entre composant et cold plate, et cold plate et ventirad.

Quel bilan ? Il est moins fameux que sur la ASUS, mais il est excellent également. Fatalement, ce sont les puces VRAM qui en profitent plus que largement. Sur OctaneBench, le GPU est resté à 78 °C avant et après mod, la VRAM de 92 à 76 °C. En minant de l'Ethereum, le GPU est passé de 65 à 58 °C, la VRAM de 94 à 75 °C. Enfin, sur Cyberpunk 2077, le GPU est passé de 78 à 75 °C, la VRAM de 88 à 70 °C.

Le gain est donc bel et bien là, mais l'avantage d'une telle solution, c'est qu'elle est bien plus simple à mettre en oeuvre qu'un repad "mou" ou cuivré. Mais ça marche très bien, il faut être juste soigneux, pas pressé, et faire tout doucement. Et accepter de s'asseoir sur la garantie également, sauf si vous gardez les vieux pads enlevés, et qu'ils ne sèchent pas, sans oublier les marques du tournevis sur les pas de vis !