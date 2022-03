Geekbench a accueilli le test d'un sample AMD, à l'OPN nouveau, et qui est reconnu par le logiciel comme étant Quartz. Cet OPN, 100-000000479-13, est associé à EPYC Genoa, la prochaine génération de puces pour serveurs des rouges. Dans le test, le résultat importe peu, parce que l'exemplaire testé est bridé à 1.2 GHz. Il possède par ailleurs 64 threads, mais ce n'est pas là l'information intéressante. Autre point connu sur Genoa, il y aura des modèles à 96 coeurs et 192 threads, et d'autres qui bénéficieront de 3D V-Cache. Et tout ça en 5 nm signé TSMC. Retrouvez le billet ici.

Ce qu'il faut donc retenir, c'est le cache L2. Il est de 1 Mio par coeur, donc 32 dans le cadre de cet exilé non fiscal transistorien. C'est quand même le double de ce que propose n'importe quel EPYC, qu'il vienne de Naples, Rome ou Milan ! Ce qui peut être intéressant à suivre, c'est de savoir si les Zen 4 desktop AM5 profiteront aussi de la même évolution, tandis que tous les Ryzen AM4 sont restés bloqués à 512 Kio de L2 par coeur, suivant la même tendance que les EPYC et Threadripper. On peut légitimement le penser, le passage au 5 nm devrait permettre ce genre de folie, il faudra cependant attendre pour savoir.