Scythe a lâché dans l'arène du ventirad une nouvelle révision du radiateur phare haut de gamme de son catalogue et l'un meilleur rapport performance/prix du marché : le Fuma, désormais en Rev. B ! Ne cherchez pas de changements majeurs côté radiateur, il n'y en a pas. Cette nouvelle version du Fuma est toujours basée sur l'ancienne, ses dimensions sont pratiquement inchangées, la quantité de caloducs et le poids sont aussi les mêmes, et le design repose toujours sur un système de ventilation asymétrique. Ainsi, avec les ventilateurs, cela donnera du 154,5 x 129 x 137 mm. Il y a 6 caloducs de 6 mm et le poids total est d'exactement 1kg. Il est toujours taillé de sorte à ne gêner l'installation de mémoire ni d'un côté ni de l'autre, pratique notamment pour les cartes mères HEDT.

Le premier point à avoir changé, c'est que le Fuma Rev.B possédera d'office un système de montage Scythe H.P.M.S IV compatible avec le socket LGA1700, ce qui veut dire qu'il ne sera pas nécessaire d'acheter le kit séparément (encore heureux, on a envie de dire). Pour le reste, il sera évidemment toujours possible de l'installer sur tous les sockets mainstream récents d'AMD (sauf TR4 ou sTRX4) et d'Intel.

Mais la véritable évolution est le remplacement des ventilateurs Kaze Flex par deux Kaze Flex II, dont le design a légèrement été revu et harmonisé (ils sont tout noir maintenant). L'un fera toujours 25 mm d'épaisseur (celui au milieu), tandis que l'autre sera une variante slim de 15 mm d'épaisseur seulement, et ils auront toujours la particularité de mouliner dans des directions opposées, une technique censée améliorer le flux d'air et la pression statique. Le point le plus important ici, c'est que les nouveaux modèles pourront fonctionner sur une plage de 300 à 1500 tr/min, contre 300 à 1200 tr/min auparavant ! Autrement dit, pression statique et flux d'air seront forcément supérieurs, et cela permet à Scythe d'aligner le meilleur de ses ventirads avec ses concurrents, comme le Dark Rock (Pro) 4 ou le NH-D15(S), qui montent tous à 1500 tr/min. Il reste à voir si cela lui permettra désormais d'en égaler les performances, ou au moins de s'en rapprocher !

Le Scythe Fuma Rev.B arrivera sur le marché européen durant le mois d'avril, mais l'on ne connait pas encore le prix qui y sera pratiqué. Le modèle existant se négocie actuellement entre 61,90 et 80 €.