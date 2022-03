Nous vous parlions dernièrement de la baisse de prix des cartes graphiques qui a lieu en Allemagne. Notre confère 3DCenter vient de mettre à jour son étude et la bonne nouvelle, c'est que le mouvement continue ! On est même à un plus bas depuis janvier... 2021 ! Le surcoût ne serait plus "que" de 35% chez AMD et 41% chez Nvidia. Et réjouissons-nous car la disponibilité continue de croitre également et l'ETH reste calme, malgré sa valeur refuge et la situation géopolitique actuelle.

Bon dans les détails, c'est un peu moins reluisant car ce sont surtout les cartes d'entrée de gamme ou les THDG qui sont concernées. Chez AMD, la RX 6500XT est à +8 %, les 6600, 6600XT et 6900XT sont à +20-25%. Par contre le milieu de gamme (6700XT/6800/6800XT) est entre +47% et +63%, ça pique ! Et c'est presque la même histoire du coté des verts. La RTX 3080Ti est à +15%. Suivent les 3050, 3070Ti et 3090 entre +29-35%, sorties plus tardivement il est vrai, et donc avec un MSRP plus en phase avec la situation actuelle. Et pour finir, là où ça fait toujours mal, le coeur de gamme s'étalant de la 3060 à la 3070 et en y ajoutant la 3080. Pour celles-ci, la surcote oscille entre +48% et +60%. On obtient une situation particulière ou les allemands pencheront plutôt pour une 3070Ti que la 3070 vu le faible écart de prix de 20€ à 50€. Y a encore du boulot !

Et pars chez nous, ça dit quoi ? Si on va faire un tour sur le NEEED, bin, c'est pas folichon. On constate une légère baisse du prix max et des produits disponibles. On est encore loin des prix MSRP. Mais ce qui compte, c'est la disponibilité qui revient par chez nous aussi, et les références plus nombreuses, notamment sous les seuils psychologiques hier désertés, comme celui des 500e. On peut commencer à espérer, surtout avec l'arrivée des cartes RDNA2 refresh en avril qui devrait engendrer un mouvement de déstockage de la gamme actuelle.