Jusqu'à preuve du contraire et sauf surprise, le Ryzen 5800X3D — annoncé au CES 2022 — arrivera tout seul au printemps à venir, il n'y aurait donc qu'un seul Ryzen avec 3D V-Cache pour conclure l'ère de Zen 3 et donner encore un peu de grain à moudre aux testeurs avant le début de Zen 4 fin 2022. Beaucoup d'entre nous anticipaient certainement une lignée rafraîchie un peu plus complète, par exemple accompagnée d'un Ryzen 5900X3D (dont AMD avait bel et bien montré un prototype fin mai 2021 pour l'annonce du 3D V-Cache) ou d'un Ryzen 5950X3D, ou pourquoi pas un Ryzen 5600X3D. Et qui sait, AMD aussi aurait peut-être aimé pouvoir proposer plus qu'une seule option de CPU boosté au 3D V-Cache pour le mainstream et aux joueurs, mais il s’avérerait que le constructeur a du se limiter à un seul exemplaire à cause des capacités de production de TSMC avec sa nouvelle technologie SoIC 3D de TSMC.

En effet, si produire en 7 nm est à ce stade parfaitement maîtrisé et offre des rendements très élevés, la technologie 3D en question n'est en réalité encore qu'à ses débuts et n'en serait toujours pas arrivé au stade d'une production en volume, et ne profiterait encore que d'une capacité de production assez limitée dans les usines du fondeur. De plus, le Ryzen 5800X3D n'est pas le seul CPU à faire usage du 3D V-Cache, il ne faut pas oublier qu'AMD a récemment aussi introduit les EPYC Milan-X, un refresh apportant le fameux cache à la gamme Milan ! Tandis qu'un 5800X3D n'embarquera qu'un stack de 64 Mo de SRAM, le plus gros des EPYC Milan-X en intégrera 8 pour un total de 512 Mo !

De ce fait, considérant la forte demande pour les EPYC d'AMD et que ce segment est traditionnellement bien plus rentable que le mainstream, sans oublier les gros gains de performances que ce cache supplémentaire peut apporter aux professionnels, AMD aurait (assez logiquement) décidé de favoriser la production des Milan-X avec 3D-Vache chez TSMC et c'est donc pourquoi le Ryzen 7 5800X3D resterait en fin de compte une édition limitée exclusive d'un Ryzen 5000 avec 3D V-Cache. Cette hypothèse se reflète d'ailleurs aussi beaucoup dans le choix de la référence, plutôt située au milieu du tableau de la gamme. D'un autre côté, il s'agissait probablement également de la puce qui affichait les meilleurs gains, car design moins complexe avec son unique CCD, contre deux pour les deux plus gros Ryzen. Accessoirement, un 5800X3D sera sûrement aussi plus facile à refroidir que l'eût été un 5900X3D ou 5950X3D.

Il reste maintenant aussi à voir quel avenir AMD réservera au 3D V-Cache dans son catalogue. De toute évidence, Zen 4 n'en profiterait pas à ses débuts, sinon AMD l'aurait certainement déjà mentionné pour les Ryzen 7000. Par contre, il n'est pas à écarter qu'il puisse y avoir des Ryzen 7000X3D par la suite. À ce moment-là, TSMC devrait justement aussi être en mesure d'offrir beaucoup plus de capacité de production et donc un approvisionnement plus conséquent, une nouvelle usine de packaging avancé étant construite à Chunan, celle-ci sera a priori opérationnelle d'ici la fin de l'année. (Source : PCGamer, Digitimes)