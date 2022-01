En omettant le fait qu'AMD avait décidé que la compatibilité entre Zen 3 et les chipsets 300 ne sera pas de mise, ce n'est pas pour autant une configuration que l'on aurait réellement envisagée au lancement des Ryzen 5000. Et pourtant, en mettant de côté les expérimentations officieuses avec BIOS moddés, celle-ci est possible depuis novembre dernier, depuis qu'ASUS et GIGABYTE en particulier ont distribué de nouveaux BIOS embarquant l'AGESA 1.2.0.3c pour certaines de leurs cartes mères A320. A priori, ce support est tout ce qu'il y a de plus officiel, mais il faut tout de même faire remarquer qu'aucun des constructeurs n'indique clairement l'ajout du support des Ryzen 5000 et aucun CPU de la génération Zen 3 n'a été ajouté à la liste des CPU supportés. En sus, les commentaires attachés aux nouveaux BIOS mentionnent pour la plupart simplement l'ajout du support pour de « nouveaux processeurs » et le retrait du support pour les CPU Bristol Ridge de série A de la 7e génération et les Athlon X4.

Bref, c'est un peu comme s'il ne fallait pas le crier sur tous les toits. Peut-être parce que le combo A320 + Ryzen 5000 resterait malgré tout loin d'être idéal ? Bizarrement, seul le plus petit des chipsets de la série 300 est concerné pour l'instant, rien de tel encore pour X370 et B350. Cela étant dit, AMD a officiellement admis que ses ingénieurs n'ont pas abandonné l'idée d'un support officiel de Zen 3 avec les chipsets 300 et que ses ingénieurs cherchent un moyen pour le faire avec un fonctionnement optimal, un jour peut-être. L'un des plus gros obstacles serait matériel et plus précisément la capacité des mobales de la première génération de Ryzen à alimenter correctement les dernières puces Ryzen. En sus, les cartes mères de cette génération ne sont pas couvertes par la matrice de validation d'AMD. Autrement dit, elles ne sont pas testées lors de l'élaboration d'un nouvel AGESA, mais libre aux fabricants de faire le travail.

En tout cas, nous avons maintenant TechEpiphany qui a tenté pour la science l'installation d'un Ryzen 9 5950X, soit le plus gros de tous, sur une A320M-K d'ASUS, une toute petite mobale d'environ 60 € seulement ! Une association paraissant pour le moins saugrenue compte tenu l'étage d'alimentation plus que modeste (pour rester poli) d'une telle carte mère, mais il semblerait que le 5950X n'y était en fin de compte pas aussi inconfortable qu'on aurait pu le penser, puisque le testeur affirme avoir relevé des pointes à 5 GHz grâce au PBO sur au moins l'un des 16 coeurs de la bête. Malgré tout, il parait évident que les performances seront sensiblement inférieures à celles que l'on obtiendrait sur une carte mère plus adaptée. De plus, bien que la configuration puisse clairement fonctionner, il ne serait pas vraiment raisonnable de la recommander, elle est vastement déséquilibrée et certainement pas tenable sur le long terme. L'expérience pourrait toutefois être bien plus envisageable sur une bonne carte mère B350 ou X370, le jour où AMD la permettra officiellement, si ce jour devait arriver.