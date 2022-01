Cela fait très longtemps (toujours ?) que les Next Unit of Computing d'Intel embarquent des processeurs soudés sur le PCB de leur carte mère, interdisant tout upgrade ou remplacement en cas de panne. Mais cela pourrait changer prochainement avec l'arrivée de la nouvelle génération de NUC avec des variantes sans doute adaptées d'Alder Lake. En effet, une fuite nous montre, photo à l'appui, un soi-disant futur NUC 12 Extreme intégrant un vrai nouveau socket LGA1700 et donc un vrai processeur Alder Lake type desktop. La présence d'un socket LGA dans un NUC serait une grande première, supposons qu'un tel choix permettrait par conséquent des appairages plus personnalisés en fonction des besoins et surtout du budget. Cela serait d'ailleurs beaucoup plus cohérent avec la concept d'une plateforme NUC flexible et modulaire qu'Intel a progressivement introduit depuis 2019 et accessoirement bien plus acceptable pour une plateforme petit format coûtant traditionnellement une petite blinde.

On voit aussi qu'Intel conserverait un agencement relativement inchangé et le format de carte additionnelle PCIe pour le module CPU + mémoire à loger sur un slot adapté dans un boitier plus grand, comme ce fut le cas avec le NUC 11 Extreme Beast Canyon. Un petit Alder Lake i5-12600K ou un i5-12400F ne consommant ni ne chauffant particulièrement plus qu'une solution de génération précédente, une puce adaptée de 12e génération devrait sans trop de mal pouvoir prendre la relève dans ce genre de format, quand bien même les NUC sont réputés pour leur chauffe et leur refroidissement anémique du processeur, on ne pourra qu’espérer qu'Intel ait aussi prévu quelque chose de plus adapté de ce côté-là.

Logiquement, la future solution NUC 12 Extreme devrait également toujours permettre l'ajout d'une « vraie » carte graphique dédiée PCIe - et pourquoi une Arc Alchemist. Justement, on imagine d'ailleurs déjà que les futures solutions GPU d'Intel ne manqueront pas d'être favorisées pour une intégration dans les mini-PC du fondeur, aux dépens des solutions AMD et NVIDIA. Intel en dira peut-être plus sur tout ça aujourd'hui, au CES 2022 !