Le prochain gros NUC gaming d'Intel se nomme NUC 11 Extreme, ou encore « Beast Canyon NUC », accessoirement le premier NUC à embarquer du RGB adressable dans son logo emblématique, assurément une révolution ! L'autre particularité de cette nouvelle machine réside dans son coffre de 8L et sa capacité à accueillir un vrai GPU de grande taille (mais limitées à deux slots), plus besoin de carte « mini » comme pour les modèles précédents. Un exemplaire que nous avions sommairement découvert ensemble début juin.

Eh oui, les NUC Gaming d'Intel grandissent à chaque génération, à se demander s'il ne faudrait pas leur trouver un autre nom, l'image d'un NUC correspondant avant tout à celle d'une petite machine pouvant être visée sur un support VESA. En principe, ce NUC est toujours sous NDA, mais des revendeurs avaient visiblement appuyés sur le mauvais bouton et tout un paquet d'informations commerciales du futur NUC gaming d'Intel se sont déjà retrouvés sur la toile, dont les premiers prix et une fiche technique, une fuite venant ainsi compléter des images qui avaient déjà circulé du côté du web asiatique.

Tout d'abord, le futur acheteur d'une de ces bêtes, dont le prix de base sera de 1099 € HT (avec 8 Go de DDR4 et un SSD NVMe de 256 Go) devra faire son choix entre un Core i5-11400H Tiger Lake tiré tout droit du catalogue notebook, ou deux déclinaisons spéciales i7-11700B (+ 90 € HT) et i9-11900KB (+ 170 € HT) - deux puces identiques aux Tiger Lake 10 nm de la série H45, mais avec un TDP augmenté de 35 à 65 W. Officiellement, ce sont des puces desktop, mais celles-ci seront malgré tout soudés façon BGA directement sur la carte mère du NUC. Avec leurs caractéristiques, ces deux CPU paraissent mêmes un peu plus intéressants sur le papier que les Core 11xxxx 65 W Rocket Lake. Intel n'aurait donc pas lésiné pour distinguer ses futurs NUC 11 Extreme.

Ensuite, il faudra choisir une carte graphique (si vous n'en avez pas déjà une) et vous vous en doutez que c'est bien là que le prix va encore plus s'envoler, puisqu'une RTX 3060 Ti représentera une option de 649 € HT et une RTX 3070 un joli supplément de 1529 € HT - du moins chez SimplyNUC.eu, mais on se doute que ce sera inévitablement la même ailleurs. Autrement dit, s'offrir un NUC 11 Extreme promet d'être une assez grosse pilule à faire passer, le prix à payer pour une machine gaming de la taille d'un PC mini-ITX, entièrement conçue et optimisée par les soins d'Intel (et ça, ça se paye visiblement au prix fort). A priori, les premiers systèmes devraient être livrables d'ici septembre. Accessoirement, n'est-ce pas un peu tardif, alors qu'Alder Lake va bientôt arriver ? (Source)