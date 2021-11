Suivant l'annonce d'une Radeon PRO V620 pour les professionnels la semaine dernière, c'est aujourd'hui los de sa conférence Accelerated Data Center que la PDG d'AMD, Lisa Su en personne — accompagnée de Dan McNamara, vice-président senior et manager général du groupe serveur, et de Forrest Norrod, vice-président senior et manager général du groupe des solutions intégrées — va lever le voile sur ses nouveaux gros et beaux jouets taillés sur mesure pour les centres de données d'aujourd'hui et de main ! Chez AMD, qui dit datacenter, dit en principe EPYC et Instinct, on se doutait donc déjà des sujets de la conférence, mais AMD, via la page Twitter de la PDG, n'a pu s'empêcher d'un petit teaser de dernière minute pour que les choses soit bien claires : aujourd'hui à 16h, il s'agira bien de parler de ses dernières innovations avec ses nouveaux processeurs EPYC et accélérateurs Instinct !

Looking forward to showcasing our upcoming @AMDServer #EPYC and @AMDInstinct accelerators. Join us for our Accelerated Data Center Premiere on November 8th at 11 a.m. ET. https://t.co/O2xZjXctfj pic.twitter.com/ezlWMNO9gK — Lisa Su (@LisaSu) November 5, 2021

En l'occurrence, il est attendu à ce qu'AMD y dévoile, entre autres, des EPYC Zen 3 améliorés avec un V-Cache, à l'image de ce que le constructeur a au programme pour Ryzen début 2022. Ces EPYC sont aussi connus sous le nom de code Milan-X. En sus, l'architecture CDNA 2 est également attendue au rendez-vous, plus précisément sous la forme de nouveaux accélérateurs Radeon Instinct, supputés les MI200. La première grande particularité de ces derniers est qu'ils seront proposés dans un format OAM (OCP Accelerator Module), une conception de plus en plus en vogue dans le milieu et qui est déjà utilisée par des compagnies telles que Xilinx, Facebook, etc. Par rapport au format PCIe traditionnel, le facteur de forme OAM à l'avantage de permettre des accélérateurs mieux branchés, alimentés et refroidis. L'image en question montrée par AMD nous montre a priori que deux processeurs EPYC seront capables de gérer jusqu'à 8 accélérateurs au format OAM — vraisemblablement des Radeon Instinct.

La vérité, nous l'auront dans quelques heures seulement, une conférence à suivre directement sur YouTube. Alors qu'elle n'a eu de cesse de grignoter des parts depuis son retour sur ce marché, il est évident qu'AMD veut plus que jamais s'imposer fermement comme étant un acteur incontournable pour le domaine des entreprises, il s'agira donc aussi de montrer ses crocs face aux concurrents NVIDIA et Intel. Espérons que les annonces d'AMD seront à la hauteur de ses ambitions, et qu'elles sauront convaincre le public visé.