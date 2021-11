Alors que la dernière nouveauté rouge concernait un recyclage plus ou moins réussi des dies de la PlayStation 5, voilà qu’AMD nous gratifie d’un produit un peu plus puissant : la Radeon PRO V620. Comme son nom l’indique, la carte ne sera à disposition que des professionnels, et plus précisément des centres de calcul, car la belle a une cible bien particulière : le cloud.

Il faut dire qu’avec des spécifications de RX 6800 XT (72 CU et 4608 SP moulinant à 2200 MHz pour 300 W de TBP) et une refroidissement passif, impossible de la caser autre part ; et, du fait de l’architecture RDNA 2 incorporant 128 Mio d’Infinity Cache ainsi que 72 accélérateurs de ray tracing, difficile de la vendre comme une carte GPGPU classique. Du coup, les rouges placent la belle sur le segment des machines virtuelles directement mise en location via le cloud : nous pensons de suite au cloud gaming, une alternative de plus en plus prisée du fait des pénuries, mais également des services d’hébergement de machine à distance plus classique, ou encore l’accélération d’applications pour les pros : du classique.

Et voilà le seul cliché officiel de la belle !

Ainsi, la carte a été équipée de 32 Gio de GDDR6 en lieu et place des 16 Gio de la RX 6800 XT : un certain avantage pour le partage de la carte entre machines virtuelles (8 utilisateurs étant supportés, soit 4 Gio par session). Pour le reste, le prix n’est pas connu, et notre chère Lisa Su n’a pas causé de partenariat avec un fournisseur de service de streaming en particulier : si jamais vous souhaitez investir, c’est peut-être le moment !