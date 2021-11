S05E44 • 1er novembre - 7 novembre 2021

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Bloodshore est sorti mercredi 3 novembre et a été développé par plein de gens dont Wales Interactive. Avant d'être un jeu, c'est surtout un film interactif centré sur le concept du battle royale. Bon. Voilà. Pourquoi pas. Plus d'infos → Dispo sur PC/macOS/PS5/PS4/XBX/XB1/NS/iOS

Call of Duty: Vanguard est sorti vendredi 5 novembre et a été développé par Sledgehammer Games. Le nouveau Call of, ni plus ni moins. Ça se passe à la fin de la Seconde Guerre mondiale et il faudra tirer sur tout ce qui bouge ou presque. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1

Duck Creator est sorti mercredi 3 novembre et a été développé par Weakfish Studio. Jeu indé complètement inutile et donc totalement indispensable. En toute simplicité, créez votre canard, parce que vous le valez bien. Plus d'infos → Dispo sur PC

The Legend of Tianding est sorti mardi 2 novembre et a été développé par Creative Games Computer Graphics Corporation. Jeu de plateforme 2D avec des séquences façon bande dessinée par moments, c'est sympatoche, on prend. Plus d'infos → Dispo sur PC/NS

Unpacking est sorti en mardi 2 novembre et a été développé par Witch Beam. Défaites les cartons et emménagez dans votre nouvelle maison, au passage vous pourrez résoudre du puzzle "zen" pour mieux ouvrir vos chakras. Plus d'infos → Dispo sur PC/XBX/XB1/NS

• Focus

Amateurs d'enquêtes et/ou de l'oeuvre d'Arthur Conan Doyle, réjouissez-vous puisque Sherlock Holmes: Chapter One s'apprête à débouler. Ça arrive vite, le 16 novembre 2021 ! C'est développé par Frogwares (également éditeur), qui n'en est pas à son premier coup d'essai sur la franchise, et qui a plus récemment attiré nos regards avec le sympathique The Sinking City, que nous vous avions d'ailleurs proposé en intégralité sur Twitch (et en rediffusion sur YouTube).

Bref, on va partir sur un jeu du même type, en vue à la troisième personne, avec de l'enquête en veux-tu en voilà et un Sherlock fringuant du haut de ses 21 printemps. Mais le pauvre a perdu sa mamounette, et en plus il y a un complot pas loin, c'est ballot. Et l'utilisation de l'Unreal Engine n'aide pas à faire passer la pilule (cette phrase n'a aucun sens, cherchez pas). On a malgré relativement peu d'informations complémentaires à vous présenter, donc on vous invite à zieuter la bande-annonce ci-dessous, en précisant au passage que ce nouveau titre sera disponible sur PC Windows, PS5 et Xbox Series, alors que les sorties PS4 et Xbox One sont pour l'instant curieusement indéfinies. Wait and see.

• Correctifs, DLC, blabla...

• Concours hebdo

À gagner cette semaine : SUPERHOT

Pour participer : soyez inscrit au CDH et donnez une note /1 (eh ouais) à un jeu de ce Gamotron.

Clôture des participations : vendredi 12 novembre 2021 à 20h.