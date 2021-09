Le RISC-V, c’est un jeu d’instruction libre de droits qui, en théorie, est bourré d’avantages. Entre la fin des querelles juridique et la possibilité de s’intégrer aisément dans un écosystème libre plus ou moins complet, cette ISA fait de l’œil à bon nombre de firmes. Dans cette série, SiFive est un ancien qui propose un bon nombre de puces, allant des basses de la série E aux accélérateurs de machine learning telle l’Intelligence X280, en passant par notre trublion du jour, le FU740.

Testé chez nos confrères de Phoronix, le SoC comprend 4 cœurs SiFive U74 « haute performance » accompagnée d’un cœur SiFive S7 plus petit. Le tout est soudé sur une carte de développement possédant 16 Gio de RAM et un port PCIe 3.0 x16 (x8 en interne), compatible notamment avec les cartes AMD (merci au driver intégré au noyau !) limitées aux séries Radeon HD 5000 — à ne pas confondre avec les RX 5000 ! – et les RX série 500. Rajoutez l’Ethernet Gigabit, un slot M.2 NVMe pour SSD, un autre pour le WiFi/Bluetooth, 4 ports USB 3.2 gen 1 et un emplacement microSD : de quoi sur le papier proposer un produit tout à fait convenable ?