Vous voulez un chien, mais le prix d'entretien du meilleur ami de l'homme, sur une vie, est rédhibitoire. Pourtant, vous aurez son affection et sa fidélité. Vous avez l'âme geek, le dernier modèle de gode/ventilateur vous a séduit sur Wish, alors le robot chien de Xiaomi n'est pas pour vous. Car cet engin est de la sacrée came ! Ce toutou robotique, proposé à 9999 RMB, soit un peu moins de 1400 €, et tiré à 1000 exemplaires, est un concentré de grosse technologie, en plus d'un sacré coup de com du chinois.

Le CyberDog, son nom, a basé son développement sur une communauté open source, histoire d'avoir des idées sympas et de pouvoir les mettre en pratique, même après la commercialisation. Il est capable de se déplacer à la vitesse de 3.2 m/s, soit 10.8 km/h, et même de faire des backflips, la grand-mère de Pascal a essayé et y a laissé le col du fémur ! Pour faire tout ça, il lui faut un bulbe. C'est le Jetson Xavier NX de NVIDIA avec 384 CUDA cores, 48 tensor cores et 6 CPU Carmel ARM, sans oublier les 2 moteurs d'accélération de Deep Learning. Réfléchir, c'est bien, mais il faut des nerfs pour conduire les infos au bulbe.

C'est Intel qui lui a fourni les yeux/caméras avec son RealSense D450. Ses capteurs sont aussi capables d'IA, ce qui lui donne une précision de mouvement et de prise de décision face aux obstacles assez importante. Il y a fort à parier que l'engin trouvera preneur, et que tout disparaitra, tant ça semble bien foutu et finalement "abordable" eu égard au niveau de technicité affiché. Ouaf ! (oui, ceci est un mot qui sert à clore le billet et qui dévoile un total manque d'imagination, la faute à une binouse dans une piscine, VDM !)

Il fout les jetons quand même !