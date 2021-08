Il y a quelques jours, Minisforum avait lancé un miniPC à base de Ryzen 5700G, le dernier bébé d'AMD sur socket AM4, architecturé autour de Zen 3 et de Vega 7 nm. Mais c'était oublier qu'AMD avait déjà lancé un Ryzen 9 5900HX, pour le monde du portable testicouillu, un autre marché donc que celui du desktop. La question de savoir lequel est le plus efficace ou performant est légitime, et Minisforum a apporté une réponse en testant deux de ses machines.

La description des deux CPU concurrents, mais frangins est importante, afin de bien situer les perfs. Les deux ont 8 coeurs et 16 threads, sont basés sur Zen 3 et Vega. Le 5700G pédale de 3.8 à 4.6 GHz, il y a 8 CU Vega à 2 GHz maxi, tandis que le TDP est de 45 à 65 W selon les configurations. Quant au 5900HX, il va de 3.3 à 4.6 GHz, ses 8 CU Vega sont à 2.1 GHz, son TDP configurable est de 35 à 54 W. Enfin, la mémoire était constituée de 16 gigots de DDR4 3200, au sein des respectifs X500 et HX90, le nom des mini PC testés.

Sur Geekbench, Cinebench R15 et R23, PCMark 10, Passmark 10 ou le score graphique de 3DMark 11, on a une quasi-égalité, un coup le 5700G prend le dessus de 5 points, un coup prend le dessous de 4 points. Vous savez donc à présent que, quelle que soit la machine que vous prendrez, si elle est en AMD, un 5900HX n'a rien à envier à un 5700G. Toutefois, souvenez-vous que dans un portable, ce qui fait la force des performances, c'est la qualité du châssis et du refroidissement, un mauvais choix ou une bécane apacher, et c'est le throttling qui vous attend ! (Source)