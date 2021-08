Pour le grand public, le nom de Phison n’est connu que pour ses contrôleurs NAND, c’est-à-dire les puces responsables de la mise en ordre des données sur un SSD, influençant ainsi leurs performances et leur durée de vie. Pour autant, ce n’est pas le seul domaine d’expertise de la firme, qui est spécialiste dans les microcomposants annexes au stockage, ce qui inclut également des IP USB, des SerDes à destination du SATA ou encore des design gérant le PCIe 4.0

Cependant, le PCIe 5.0 est attendu au tournant sur les prochaines générations de mobales grand public et, avec lui, des promesses d’extension de son écosystème. Car ces liens ne se limitent pas qu’à un support par le processeur et la carte fille, mais nécessite également d’autres composants annexes tels des générateurs d’horloge et des redrivers, dont le but est d’améliorer la qualité du signal afin de réduire les pertes liées aux interférences diverses apparaissant sur le circuit, qu’il s’agisse de riser PCIe ou simplement du chemin standard des pistes sur le PCB. Particulièrement apparente sur l’image ci-dessous, l’utilisation du redriver permet de « nettoyer » les formes d’yeux que présente le signal, ce qui permet une appréciation visuelle simple de son effet.

Mais oui c’est clair !

Fort de son expertise dans le domaine, Phison introduit le PS7101, un redriver PCIe 5.0, dont la principale qualité est... hé bien, d’exister. Réalisé selon la firme en tout juste 8 mois, le PS7101 est versatile de par la compensation multibande indépendante qu’il fournit, ce qui permet de l’intégrer aussi bien dans les câbles que sur les PCB, un paramètre, paraît-il, important pour l’adaptation du redriver aux besoins des intégrateurs. Reste à voir si cette rapidité a été suffisante pour produire une offre compétitive par rapport à la concurrence, et si les constructeurs opteront pour des composants Phison dans leurs mobales, qui sait, peut-être pour le Z690 ?