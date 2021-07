La sortie du FSR s'est accompagnée d'un petit temps avant de s'ouvrir aux plateformes annoncées comme compatibles, à savoir les PC sous Windows 10 et les Xbox de dernière génération. Cependant, une autre catégorie de machines exploite les GPU de chez AMD, à savoir les PlayStation de chez Sony, et qui semblaient être un peu oublié dans cette histoire. Il faut dire que la console exploite un système d'exploitation maison basé sur Linux, et que le pingouin n'est pas dans les plans actuels des rouges pour obtenir le support du FSR, même si Vulkan peut l'exploiter. Une situation qui risque d'en fâcher plus d'un, puisque le DLSS de NVIDIA est disponible de son côté pour les utilisateurs de Linux depuis quelque temps déjà.

Toutefois, il semblerait qu'au-delà des annonces officielles, le développement de cet outil sur la dernière machine de guerre de chez Sony est en cours, puisque le studio Illfonic a annoncé le déploiement du FSR sur son jeu Arcadegeddon, actuellement en eraly access. Cela signifie qu'il est donc bien possible de mettre l'outil sur cette console sans avoir de réelles difficultés, ce qui aiderait grandement à fournir une qualité très correcte en 4K sur les consoles de salon. L'autre point, c'est que si nous prenons en compte l'environnement logiciel de cette console, ainsi que le fait que le FSR n'est pas dépendant d'une architecture de toute dernière génération, alors son support pourrait être déployé à grande échelle. À voir qui seront les prochains sur la liste donc. (source : forum d'Arcadegeddon)

Finalement, tout le monde en veut du FSR !