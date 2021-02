Cezanne, c'est le nom de code des APU Ryzen basés sur Zen 3. Nous les verrons sur nos machines desktop AM4, si et seulement si AMD se décide à fournir de telles puces au détail, afin de se monter des barebones très testicouillus. Pour mémoire, les Renoir n'ont pas eu cette chance et c'était un réel manque dans le catalogue AMD, surtout que depuis des mois, il est difficile de toper le moindre APU, toutes générations et gammes confondues. Le Ryzen 7 Pro 5750G a eu droit à sa capture CPU-Z, sur la dernière version 1.95 du logiciel.

La fuite venant de Chiphell signale que les fréquences vont de 3.8 à 4.75 GHz, avec une fréquence all cores de 4.05 GHz. En outre, le FCLK, alias la fréquence de l'Infinity Fabric, est à 2300 MHz, et peut monter à 2500 avec les derniers AGESA. Mais la différence fondamentale entre 4750G et 5750G vient de la mémoire cache L3. On passe de 2 CCX de 4 coeurs à un seul de 8 coeurs, et parallèlement à ça, la mémoire cache L3 double. On peut simplifier en disant que l'on bascule de 2 x 4 Mo à 1 x 16 Mo. Cela laisse rêveur dans le cadre de machine à faible encombrement, pourvu qu'AMD ne nous frustre pas plus qu'il ne l'a fait depuis un an en matière d'APU.