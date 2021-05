Raphael, qui n'est pas l'épéiste de Soul Calibur, ni le petit frère de Raphaello Ferrerro, est la prochaine génération de Ryzen desktop. Elle sera animée par l'architecture Zen 4 dont on attend des améliorations non anecdotiques, comme Intel a su nous le faire par coups de 5 à 10 % avant que le piédestal ne se fissure et pète complètement. Si vous voulez des bruits de couloir, ou des axes d'évolution, au choix, vous pouvez lire ce billet, ou encore celui-là. Les potins proviennent d'ExecutableFix, qui avait représenté la face verso d'un Raphael. Ce qui avait surpris, pour un CPU mainstream, c'était l'absence de composants CMS au milieu des pins, ou plutôt des points de contact puis Zen 4 devrait inaugurer un socket LGA à la Intel.

Cette fois, il a représenté le recto, c'est-à-dire la face comprenant le heatspreader. On peut y voir de multiples points de pression, 8 a minima, qui sont sur les angles et au milieu des arrêtes. Et comme c'est le cas depuis des années, cette capsule protectrice en métal serait identique à toute la génération Zen 4, ce qui a une importance capitale pour la ... non en fait, ça ne change rien puisqu'il faudra très probablement de nouveaux refroidisseurs pour cette génération. À moins qu'AMD ne conserve les entraxes AM4, plus éloignées que les AM3+ et ultérieur. C'est parti pour la zoulie représentation trouadé !