Tout adulte en vie depuis des années et passionné d'informatique depuis au moins aussi longtemps sait que le bordel informatique s'accumule très vite au fil des années, au gré des évolutions du matériel et des envies ! En la matière, on pensera d'abord assez naturellement aux cartons, mais en ce qui les concerne, on a déjà vu qu'il était possible de s'en servir créativement, et au pire des cas, le carton se recycle bien mieux que les déchets électroniques. D'ailleurs, les gardez-vous systématiquement ? Et si oui, combien de temps généralement ? Cela étant dit, les composants électroniques se prêtent pour la plupart également assez bien au recyclage fait-maison (aussi appelé « upcycling »).

Sans aller jusqu'à aborder le sujet de ceux qui s'efforcent à en extirper les métaux précieux, un travail assez lourdingue et toxique pour des bénéfices aléatoires, il est bien plus simple et réaliste de laisser libre-cours à son imagination pour donner une seconde ou même troisième vie à son hardware, fût-ce un clavier, un boitier un processeur ou une carte mère ! Le pr0n en général n'étant pas réputé pour la justesse de ses scénarios et la profondeur de ses dialogues, nous sommes donc bien là pour des images plutôt que du texte, alors allons-y donc joyeusement avec nos diverses trouvailles du jour !

Un écran CRT poubelle ? Et pourquoi pas ! Simple, efficace et relativement unique.



Pas d'écran CRT sous la main, mais un vieux LCD ? Pas de problème ! Remplacez la dalle par du liège, et voilà un beau tableau d'affichage bien stable et comme aucun autre.

Une étagère avec du style et qui n'est pas de l'Ikea ! Parfait pour le garage, un peu moins pour le salon.



Quoi de mieux que de régner sur son jardin et les BBQ du dimanche depuis son propre trône de claviers meurtris ? Mais attention, d'autres pourraient le convoiter...

À défaut, remettre Apple et ses Macs à leur place et s'assoir dessus, ça marche très bien aussi ! iBanc ou iBench, au choix et ça fera seulement 9999 €. La légende dit qu'il faut aussi payer pour y poser son derrière.



Sinon, pour les pauvres moins riches (linuxiens, utilisateurs d'Android, joueurs de console, toussa toussa...Oui, oui, on cherche embrouille). Et l'interface ne fera désormais plus qu'un avec la chaise et le clavier !

Le costard idéal pour les gens qui aiment/veulent se faire tripoter ? "Don't press my buttons" qu'il disait...

Un autre classique du bricolage domestique, parfois fonctionnel et utile, parfois moins, mais unique dans tous les cas !

Et si vous en avez vraiment beaucoup beaucoup sous la main, vous pouvez aussi voir les choses en très grand et reproduire Manhattan avec vos déchets électroniques. Prévoir de la place...

Optez pour la simplicité et donnez une touche geek facile à votre arbre de Noël. On attend maintenant de découvrir une vraie guirlande faite de DRAM ARGB et la boucle sera bouclée !

Enfin, si vous n'êtes pas tellement bricoleur, mais plutôt collectionneur dans l'âme, faites donc votre musée personnel domestique ! Celui-ci appartient à @CpuGalaxy, un collecteur passionné, particulièrement d'anciens CPU. On ne peut qu'être admiratif face à tant d'histoire rangée tellement soigneusement ! Bien entendu, cela nécessite un peu plus de place libre que le reste...

Comme d'hab, si vous avez des trucs cool (ou pas) à faire partager, c'est à cette adresse :



du-gros-pron [at] comptoir-hardware.com