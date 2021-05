Igor's Lab a déniché un sample de présérie Alder Lake. Si la gamme semble "prévue" pour Q4 2021, il faudra bien tôt ou tard que les infos sortent de quelque part ! Pour mémoire, c'est la première génération desktop en 10 nm du fondeur, qui a accusé un retard inimaginable il y a 6 ans en arrière, au point d'être le lièvre de la fable quand la tortue AMD a pu déployer son plan de marche avec le succès que l'on sait. Intel devrait adopter une organisation en big.LITTLE, et ce sample estampillé Core-1800 Alder Lake-S 881 semblerait confirmer la chose, le géant n'aurait pas changé de plan, joke !

8 coeurs ATOM Gracemont sont épaulés par 16 coeurs Golden Cove. Les PL1 et PL2 sont lus à 125 W et 228 W, le socket bel et bien LGA1700. Les fréquences de fonctionnement sont les suivantes sur cet exemplaire : le minimum surement au repos est de 800 MHz, la base serait à 1800 MHz. Les fréquences GC sont de 4, 4.2, 4.4 et 4.6 GHz pour 7/8c, 5/6c, 3/4c et 1/2c, rien d'inhabituel, plus le nombre de coeurs utilisés augmente, plus la fréquence turbo diminue.

Pour les coeurs ATOM, les fréquences en action sont de 3 et 3.4 GHz pour respectivement 5 à 8 coeurs et 1 à 4 coeurs. On peut s'attendre à quelques fuites du type CPU-Z, ou Cinebench dans quelques mois. Ça risque de bouger sur le secteur du CPU, et c'est tant mieux !

crédit image @ VDCZ