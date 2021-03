Dans le paysage de l’informatique grand public, la diversité des fabricants de processeurs n’est pas vraiment de mise. Sur PC de bureau ou portable, vous choisissez entre Intel ou AMD (ou Apple), sur téléphone, Qualcomm ou Mediatek (ou Apple), même si Huawei et Samsung y vont aussi de leurs solutions maison. Néanmoins, cela n’a pas toujours été le cas, et MIPS Technologies est l’un des (presque) rescapés d’une époque où les architectures étaient encore diverses, soit le milieu des années 80 — tout comme IBM et ses CPU POWER, au passage.

Cependant, la monopolisation par les grands géants du secteur a rendu la vie particulièrement difficile à ces entreprises, et MIPS Technologies en a fait les frais, jusqu’à être revendue en juin 2018 à une entreprise branchée IA, Wave Computing. Cela n’a pas vraiment suffi à redresser la firme, qui a par la suite lancé une opération d’ouverture des licences MIPS avec MIPS Open, projet qui n’a sans surprise pas non plus été couronné de succès. Pourtant, l’architecture avait connu son heure de gloire dans un passé pas si lointain, avec des ordinateurs russes (d’accord, cela ne vend pas du rêve !), mais également les processeurs de consoles telles la Nintendo 64 et les PlayStation 1 et 2.

Or, Wave Computing a fait une première fois banqueroute en avril 2020, avant de refaire surface... le 11 mars 2021. Pour l’occasion, la firme se renomme en « MIPS » (c’est dire l’importance de l’achat effectué trois ans plus tôt !) et décide de joindre la fondation RISC-V pour produire des designs fonctionnant avec l’ISA open source. Une décision opportuniste sachant que le projet a le vent en poupe dernièrement — les bracelets connectés SmartBand de chez Xiaomi, en version 4 et 5, font par exemple usage d’un MHS002 RISC-V — mais rien ne permet d’espérer une soudaine rentabilité dans la firme. Affaire à suivre... (Source : MiniMachines)