La pomme n'est pas exclue des règles de l'Internet, puisque même si elle a décidé de quitter le monde du x86 au profit de l'ARM, le manque d'informations sur le devenir des puces M1 attise les rumeurs et ragots du Web. Car pour l'instant, seules les petites machines équipées du 5 nm ont été officialisées, mais la gamme des MacBook Pro doit être annoncée d'ici cet été, et les bruits de couloir indiquent qu'une révision plus solide du M1 soit prévue afin de mieux combler les besoins des professionnels. La fuite du jour confirmerait donc la précédente, en tablant sur une architecture à 12 cœurs, avec 8 unités plus véloces et 4 unités plus économes.

Toutefois, cela ne s'arrête pas là apparemment, puisque nous avons le droit à des données plus variées cette fois-ci, avec 3,20 GHz pour les cœurs les plus véloces, et un GPU qui passe à 16 cœurs et 256 unités d'exécution, ce qui fait que la puce aurait le double d'unités globalement, sauf pour les 4 cœurs économes. Il serait possible apparemment d'utiliser 3 écrans simultanément, et la capacité de DRAM maximale passe à 32 Go. La cible est donc claire : les créateurs qui utilisent des MacBook Pro, sans en ayant besoin de monstres de calculs pour s'en sortir : graphistes, photographes, ingénieurs du son... Des milieux où Apple dispose encore d'une certaine aura, et que l'entreprise souhaite très probablement garder. Il nous tarde donc de voir s'il s'agit d'une info ou d'une intox et surtout, s'il y aura des benchmarks ! (source : WCCFtech)

