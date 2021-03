Il y a quelques semaines, AMD avait admis avoir découvert un bug sur la gestion de ses ports USB sur la série de cartes mères 500. Vous avez peut-être été touchés par ce bug, tout bête et anodin qui pouvait laisser penser que cela venait de votre clé USB/disque externe. Au bout de quelques secondes, votre appareil se déconnectait et tout transfert cessait. D'autres utilisateurs de cartes son USB décrivaient des craquements dans le son, bref il y avait un souci.

AMD a finalement admis que la cause de ces problèmes avait été identifiée, et c'est heureux parce que c'est assez poison, surtout quand on transfère des gigas de données et que ça plante au milieu. Sans expliquer d'où cela venait, ni quelle solution avait été trouvée, AMD a déclaré qu'un AGESA corrigerait ça au mois d'avril. Estampillé 1.2.0.2, le correctif sera distribué aux partenaires qui pourront le peaufiner pour chacune de leurs cartes mères X570, B550 et A520. Alors que le tout récent AGESA 1.2.0.1 n'est pas encore déployé partout, corrigeant des bugs avec Zen 3 et son L3, ou encore certains SSD M.2 norme SATA, il faudra repasser par la case flash UEFI dans quelques semaines. Gageons que le correctif corrigera ces déconnexions, toutefois si cela ne marchait pas, AMD conseille de renvoyer un ticket via son Bug Report Tool.