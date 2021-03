À son lancement, Ryzen 5000 a bénéficié des tarifs recommandés par AMD, parfois légèrement majorés, mais rien de méchant. Les 5900X et 5950X étaient quand même très rares, le second était introuvable même. Et puis la rareté des pièces a eu comme conséquence l'augmentation démesurée des tarifs, comme nous le subissons avec les cartes graphiques. Toutefois, un retour à la normale des prix implique un approvisionnement plus régulier, et c'est un peu ce que reporte notre outil, le Neeed. Nous ne sommes pas seuls à faire l'observation qui arrive, HotHardware également l'a faite.

Sur l'ensemble des 4 puces Ryzen 5000, une seule est proche voire à son MSRP, c'est le Ryzen 7 5800X. En second lieu, le Ryzen 5 5600X n'arrive pas à son prix conseillé, mais il grappille petit à petit son différentiel avec le street price. De l'autre côté, les Ryzen 9 5900X et 5950X restent à plusieurs centaines d'euros du MSRP, on peut en déduire que les choses ne s'améliorent pas pour eux, ils restent quasi introuvables, et hors de prix.

Le Neeed le 7 mars à 22h40

Et avec le recul, on comprend facilement pourquoi AMD met le paquet sur le 5800X plus que les autres. C'est la cible à abattre pour Rocket Lake, celui qui devrait empêcher le succès du 11900K, si tant est que ce dernier ne souffre pas de tares rédhibitoires, et qu'il soutient la comparaison. De plus, le 5800X, comme le 5600X également, correspond au coeur du marché, par opposition aux Ryzen 9 qui assurent des performances applicatives plus solides, rien de neuf par rapport à Zen 2 et ses plebiscités 3600 et 3700X. En attendant le changement complet de plateforme avec l'AM5 avec son Zen 4, ainsi que le LGA1700 et Alder Lake, la lutte pour le roi du mainstream va se concentrer sur les puces octocores. Une coïncidence ? Pas sûr du tout !

casaque rouge ou bleue ? Faites vos jeux !