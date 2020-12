D'ordinaire, AMD lançait/annonçait ses puces EPYC bien avant de dévoiler celles sur le segment mainstream. Pour la génération Zen 3, ce fut l'inverse. Toutefois, si les Threadripper n'ont pas été annoncés, bien que connus sous le nom de code Chagall sur la toile, les EPYC Milan commencent à se montrer. Il y aurait 2 modèles ayant 64 coeurs et 128 threads, ce sont les 7713 (2/3.7 GHz, 225W), et 7763 (2.45/3.5 GHz, 280W). En gros on se retrouve dans la même conformation que Rome (Zen 2), mais avec du Zen 3. Toutefois, on ne sait pas comment sont organisés les CCD, mais avec 8 coeurs par CCX, peu de chances qu'on suive le même agencement, ce qui avait procuré de gros gains en monocoeur pour les Ryzen 5000.

Si Cinebench R20 et 158 sont limités à 32 threads, pour le récent R23, c'est open-bar. Et du coup, ce sont deux EPYC Milan qui ont pris la pose, avec des scores à faire pâlir de jalousie n'importe quel amoureux du hardware et qui se sert de sa bécane pour taffer. Et le double engin a topé 87878 points, ce qui fait pleurer mine de rien. À titre d'exemple, un Threadripper 2990WX (32c/64t) c'est 30054 points, un Xeon W3265M (24c/48t) affiche 24243 points, un 3950X (16c/32t) pointe 24033 points, enfin un 7700K (4c/8t) débite 6302 points. Alors c'est vrai que c'est bien inutile dans notre cas, mais ça ouvre des grosses perspectives aux boites les plus fortunées, et ça remet la concurrence au centre des débats !