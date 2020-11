Il ne se passe rien pendant des mois, et parfois ça tombe de partout sans qu'on ne sache pourquoi. On parle de benchmarks bien entendu comme le dit clairement le titre. Maxxon a lancé son Cinebench R23, fait pour tester les CPU en simple et multicoeurs. Il y a quelques nouveautés dedans, comme un nouvel indice de calcul des résultats, ces derniers dont incomparables avec les versions R20 et R15. La partie test est également chronométrée sur 10 minutes, et la séquence une fois calculée recommence, et cela pendant 10 minutes. Au moins ça permet au CPU de chauffer sur une longue période, et donc d'être au plus proche de ses valeurs turbo en usage réel. On notera que lorsque la séquence de calcul est finie (rendu de la scène), pendant quelques millisecondes, elle se réinitialise, ce qui fait chuter le taux d'occupation du CPU. Cela pourrait donc réinitialiser le TAU des CPU Intel et leur offrir un boost maximal permanent, nous vérifierons cela en interne.

Autre benchmark à arriver, V-Ray en version 5. Il met au supplice CPU et GPU, en proposant 3 scènes à calculer, V-Ray mode software, V-Ray mode CUDA et V-Ray mode RTX. Ça peut être utile pour voir dans quelles mesures votre GPU accélère les calculs par rapport au CPU. Seul hic, il faut s'inscrire gratuitement sur le site du Chaos Group pour pouvoir le télécharger.