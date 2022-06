Personne ne niera que ce fut une très belle prouesse pour AMD d'avoir été sélectionné par NVIDIA il y a deux ans pour équiper en EPYC 7742 - 64 cœurs et 128 threads - ses systèmes DGX A100 et un vrai camouflet pour Intel, mais NVIDIA, comme tout autre utilisateur finalement, choisi bien évidemment avant tout son matériel en fonction des performances et de ce qui se fait de mieux à l'instant T. Eh bien, cette aventure d'AMD au sein de la machinerie DGX de NVIDIA aura donc duré le temps d'une seule génération, puisqu'on sait maintenant que le caméléon a jugé que les EPYC existants à base de Zen 3 n'étaient désormais plus à la hauteur pour sa nouvelle génération DGX H100 avec la grosse puce H100 issue de l'architecture Hopper et c'est donc Sapphire Rapids qui a été sélectionné pour compléter le système ! Jensen Huang nous explique pourquoi :

We have great partnerships with Intel and AMD. For the Hopper generation, I've selected Sapphire Rapids to be the CPU for NVIDIA Hopper, and Sapphire Rapids has excellent single threaded performance and we're qualifying it for hyperscalers all over the world, we're qualifying for data centers all over the world, we're qualifying for our own server, our own DGX, we're qualifying for our own supercomputers." - Jensen Huang, PDG de NVIDIA.