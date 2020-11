Après avoir potassé le dossier made in comptoir de Zen 3, vous êtes peut-être resté sur votre faim en ce qui concerne la partie sous Linux. En effet, qui achète un CPU coûtant un demi-SMIC est en droit de demander une compatibilité sans failles, et des performances de première qualité, fut-il utilisé sur un OS aux parts de marché minoritaire sur le segment des PC de bureau.

Ainsi, nous retrouvons une doublette de dossiers chez notre camarade Phoronix, le premier faisant usage des deux fer-de-lance de la gamme, à savoir les Ryzen 9 5950X et 5900X, et le second étant dédié aux plus légers des Zen 3 annoncés, le R5 5600X, le tout face à la génération précédente, et les Core i9 10900K et i5 10600K chez Intel, la distribution retenue étant Ubuntu dans sa version 20.04.

Tout cela est bien beau, mais pour quels résultats ? Plus encore que dans notre test interne, le 5600X confirme sa pertinence face à Intel, car le petit nouveau se paye le luxe de dépasser le 10900K dans un bon nombre de cas, et se retrouver en moyenne géométrique à 7,8 % de ce dernier. Côté Ryzen 9, aucune tergiversation n’est possible : bien que le 10900K s’approche parfois du 5900X, par exemple sur les tests Java, le dernier cité n’est pas souvent mis en difficulté ; encore moins son aîné — une constatation parfaitement traduite par le nombre de tests terminés le plus rapidement possible : seuls 5 % reviennent aux bleus, le reste étant territoire d’AMD. Qui cherche uniquement la meilleure puissance possible pourra ainsi sans crainte s’équiper en matériel rouge ; pour les solutions à moindre coût, il vaut mieux attendre le tassement de la bataille tarifaire sur le segment du milieu de gamme, certains CPU ayant vu leur street price baisser suite aux sorties récentes. Restez patient !