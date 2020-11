Après AMD, Nvidia met à jour ses pilotes pour optimiser le support sur quelques jeux importants dans le planning des grosses sorties (pas forcément synonyme de qualité). Ainsi, Assassin's Creed Valhalla est de cette liste, tout comme Call of Duty Balck Ops Cold War et Godfall. 4 écrans sont certifiés G-Sync Compatible, ce sont les Acer CP3271U V, ASUS XG27AQ, MSi MAG274QR et Xiaomi Mi 245 HF.

3 bugs sont corrigés, le frameratye pouvait s'effondrer en jeu sous Warzone avec les RTX 30, c'est rectifié. Là aussi, avec la même série, en G-Sync et HDR, et avec deux moniteurs 8k, l'écran pouvait rester noir. Enfin, sous Notebook, le moniteur pouvait flasher en sortie de veille ou lorsqu'il était éteint. Il y a en revanche beaucoup de bugs connus mais non corrigés, le plus important étant que la conso au repos des RTX 30 peut grimper sur des moniteurs G-Sync à taux de rafraichissement élevés. Vous pouvez aussi rencontrer du stuttering en lisant des vidéos YT, et en scrollant en même temps.