À la sortie de Proton en 2018, Steam ne supportait alors officiellement qu’Ubuntu. Il faut dire que la distribution de Cannonical est souvent dans les partenariats avec le monde fermé, citons par exemple lors de l’arrivée de bash sous Windows. C’est donc sans surprise que, à la sortie de l’outil, la majorité des utilisateurs se trouvèrent sous cette distribution. Cependant, le temps passant et les divers outils de personnalisation (et tutoriaux) arrivant, les utilisateurs se sont retrouvés libres de vaquer où bon leur semble.

Ainsi, en 4 ans, Ubuntu a vu sa part d’utilisateur dégringoler (passant de 45 % à 15 % !) au profit des plus configurables Arch Linux (22,7 % actuellement, soit la distribution la plus populaire) et son frère plus facile d’accès Manjaro (17,8 %, second au classement de mars) — au passage conseillé par Valve elle-même pour les développeurs souhaitant un environnement logiciel proche du Steam OS 3 équipant le Steam Deck. Si cela n’est pas bien clair par écrit, nos confrères de chez Boiling Steam ont réalisé une chouette animation retraçant la chose :

Si le résultat est sans appel, ce n’est pour autant pas la seule conclusion que nous pouvons extraire de ces statistiques. En effet, nous pouvons également noter que, si l’OS de Canonical est en baisse, ses dérivés se popularisent : ainsi, en mars dernier, les utilisateurs de Linux Mint, premier choix de votre Comptoir, combinés à ceux de Pop OS! propulsé par les Américains de chez System76, comptent pour 27 % des joueurs linuxiens, soit plus que les 25,5 % d’Ubuntu : les élèves ont dépassé le maître ! Enfin, Gentoo et sa secte d’aficionados se maintient entre 1 et 2 % selon le mois : remarquable pour un OS dont le but et de compiler absolument tout soit même. Reste qu’avec 1,14 % des configurations selon l’enquête matérielle de mensuelle de Steam, l’OS au pingouin est encore loin de surpasser la fenêtre… sur PC de bureau !