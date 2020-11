La semaine dernière, un petit vent frais a glissé entre les fesses de certains geeks amoureux du jeu. Take-Two aurait fait une demande de rachat de Codemasters pour un total de 850 millions de dollars. Le spécialiste des tutures en trouadé a donc pris acte de la demande, et aurait ce jour accepté l'offre selon Take-Two si on en croit le communiqué de ce dernier où tous les détails sont fournis concernant le montage financier, à base d'espèces et d'actions.

We are exceedingly pleased to announce this recommended transaction with the board of Codemasters.

Codemasters avait fait quelques acquisitions récemment, on pense à la plus réputée qui concernait Slightly Mad Studios père des Project Cars. Mais Dirt 5 développé par Codemasters Cheshire, comprenant des anciens ayant bossé sur Onrush, a fait souffler le moyen et le moins bon en zappant l'EGO Engine pour l'Onrush Engine, bien moins réussi. Codemasters possède de plus la licence pour les jeux de F1, longtemps propriété de Sony. Bref ça reste un géant, mais tellement petit face à Take-Two !

En effet, ce dernier possède quand même 2K Games (tous les jeux licenciés 2K comme le basket, Mafia, Borderlands, Bioshock, il y en a plein en fait), et sa poule aux oeufs d'or alias Rockstar avec ses GTA et ses Red Dead Redemption. Le mastodonte va pouvoir étendre sa patte partout, il ne lui manque plus qu'un éditeur qui fait un jeu de curling et de twirling bâton, et il pourra se targuer de couvrir tous les goûts !

Non, Take Two n'a pas racheté Take That !