Le 5 novembre approche, et fatalement les tests avec lui. Bien que l'on ne connaisse pas la date des tests, ce 5 novembre sonne comme un terminus dans le pire des cas. Néanmoins, on voit apparaitre ci et là, des tests sur certains benchs. Il y a quelques jours, c'était Cinebench R20 qui montrait le potentiel des Ryzen 5000, ce qui ne pouvait que donner envie d'en découvrir encore plus. Alors si rien ne vaut un test en bonne et due forme, voilà encore un petit aperçu, sur SANDRA cette fois. Ce sont les suites Arithmetic et MultiMedia qui ont eu l'honneur de compléter la base de données de Sisoftware.

On y voit les 4 Ryzen 5000, ainsi que les Ryzen 3950X, 3900X, 3800XT, 3800X, 3600 et 3600X. Force est de constater que même sur ce type de test, le gain est tout sauf anecdotique. Regardons le tableau qui classe toutes ces puces.

kiki ? ARITHMETIC en GOPS MULTIMEDIA en Mpix/s 5950X @16c/32t 611.94 2066.49 3950X @16c/32t 567.77 1738.11 5900X @12c/24t 501.27 1744.13 3900X @12c/24t 438.20 1384.47 5800X @8c/16t 342.18 1252.24 3800X @8c/16t 292.45 911.76 3800XT @8c/16t X 1006.02 5600X @6c/12t 255.22 904.38 3600X @6c/12t X 656.45 3600 @6c/12t 212.28 X

Les chiffres sont assez éloquents, le 5900X tape le 3950X en multimédia avec 4 threads de moins, le 5600X est juste collé au 3800X avec 4 threads de moins, c'ets prometteur. On savait les Zen 2 doués en applicatifs puisque c'était là qu'ils dominaient toute la concurrence, Zen 3 risque d'enfoncer méchamment le clou. Il sera en revanche très intéressant, en gaming, de voir comment se comportent les puces à 1 CCX de 8 coeurs face aux 2 CCX de 4 coeurs Zen 2 (par exemple les Zen 3 5800X et 5600X face aux 3800XT et inférieur), et celles qui ont un CCX de 8 coeurs Zen 3 (5800X et 5600X) face à celles qui en ont deux (5950X et 5900X).