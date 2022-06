Elle disparait de plus en plus des tests au profit d'AIDA, mais SANDRA n'en reste pas moins curieuse et souvent pleine de surprises (même si elle a effacé la page entre-temps). Et effectivement, elle a joué son rôle à fond en dénichant un sample avancé de Raptor Lake, le dino qui remplacera Alder Lake dans quelques mois/semaines. Le coquinou du jour est le Core i9-13900, ayant 8 coeurs Performances avec Hyper Threading, plus 16 coeurs Efficience, pour un total de 32 threads.

Ce sample, cadencé assez bas par rapport à ce qu'il devrait être à sa sortie et par rapport au 12900, affiche des résultats disparates : sur les tests SIMD Vectorisés, le gain est subtil par rapport à Alder Lake, 5 à 8 % de mieux, mais toujours derrière le 5900X. Dans les tests ALU/FPU, les gains sont énormes, de 33 à 50 % de mieux, ce qui lui permet de dépasser le panel comparatif, fait du 12900, du 11900K et du 5900X. Pour autant, les BIOS ne sont sûrement pas finalisés, les plateformes pas encore optimisées, mais les promesses sont là, et il va falloir les tenir pour ne pas laisser AMD s'envoler de nouveau avec ses puces Raphael. Pour l'anecdote, la fourchette de lancement serait d'août à octobre, à ce niveau ce n'est plus une fourchette, c'est un râteau !