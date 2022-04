Hier, AMD lançait ses premières puces refresh. Autant l'annonce fut complète avec slide et présentation comme il faut, autant ces processeurs auront brillé par leur absence. Il est vrai que ce ne sont pas des puces majeures, toutefois le 5600 et l e5700X ne sont pas sans intérêt, loin de là, surtout s'ils se positionnent aux tarifs annoncés. On espère surtout qu'AMD ne fera pas pareil pour le 5800X3D, qui est quand même le premier du genre sur le segment grand public, et donc qui est une sorte de précurseur en puissance. En tout cas, si vous vouliez découvrir les perfs, la conso, les températures, le potentiel d'overclocking de ces puces, il va falloir attendre.

Car pour l'instant, les seuls tests répertoriés sont asiatiques, et sont, il faut le dire, d'une approche très différente de la nôtre. Tests rapides sur des benchmarks, pas beaucoup de benchs réalisés sur des logiciels utilisables par presque tous, ce n'est pas avec ça qu'on va pouvoir tirer des conclusions précises. Mais faute de merle, on mange des grives, alors on peut simplement vous dire que les puces se trouvent là où elles doivent, entre les références que vous connaissez. Le 5600 est sous le 5600X, le 5700X sous le 5800X, et au-dessus du 5600X, rien de bien nouveau, le naming est respecté. Les seuls tests non asiatiques sont celui de Tom's Hardware qui n'inclut pas de 5700X, et celui de HotHardware qui les inclut presque tous ! Si vous les voulez, en France, pour l'instant le groupe LDLC les a référencés, mais à des prix comme toujours pas agressifs dans le bon sens du terme, en gros 30 € de plus que le 5800X sur les sites comme Mazone. Dommage !