SANDRA, l'utilitaire à tout faire de Sisoftware, a dévoilé des tas de trucs sympas sur la gamme Intel à venir. Premièrement, on a un schéma nominatif et une découpe de gamme plus précise, qui viennent en renfort des premières rumeurs. Ainsi, DG2 serait découpé en 3 familles, A300 series avec au plus 128 CU et 1024 SP, avec de la GDDR6 14 Gbps sur bus 96-bit ! Ensuite, viendrait la série A500, avec 384 CU et 3072 SP, pour des cartes ayant 12 Go de GDDR6 16 Gbps sur bus 192-bit. Enfin, l'A700 series aurait donc 512 CU et 4096 SP, les cartes devraient avoir 16 Go de GDDR6 16 Gbps sur bus 256-bit. Ceci viendrait confirmer en partie le leak de fin janvier, mais aussi le contredire sur les configurations mémoire. Quand on passera sur la génération d'après, alias Battlemage, les cartes devraient se nommer Bxxx.

Il n'y aurait aucun support du FP64, alors qu'il serait prévu des tensor cores, connus sous le nom de Matrix Engines ou XMX, pour du Deep Learning. Voilà une solution qui est proche dans la philosophie de celle des verts, et on peut facilement imaginer que le XeSS d'Intel , solution maison d'upscaling, soit proche en termes de rendu du DLSS.

Enfin, SANDRA a dévoilé des tests de l'A380, carte ayant donc, d'après la source, 1024 SP, 16 tensor cores, 32 ROP et 64 TMU, 6 Go de GDDR6 sur bus 96-bit, une fréquence de 2.45 GHz, et un TDP de 75 W et un prix estimé à 199 $. Elle fut comparée à la RX 6500 XT, la GTX 1660 Ti et la RTX 3050. Vous avez des tas de benchmarks synthétiques dans le lien de la source, très instructif même si ça ne préfigure en rien de la tenue des cartes en jeu.. (Source Sisoftware)