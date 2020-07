Le constructeur Cougar annonce un nouveau boîtier qui viendra compléter la gamme existante des DarkBlader. Pour rappel, la marque a lancé en début d'année une grosse alimentation Aurum et son Conquer 2, un boîtier au look très assumé - pour ne pas dire plus. Nous avions d'ailleurs testé le premier modèle Conquer sur le Comptoir, un produit clairement orienté esthétique. On repart pour un tour avec un DarkBlader X7, une version plus grande, mais assez similaire des anciens modèles DarkBlader-G et DarkBlader-S.

La gamme Darkblader possède un design assez particulier et ce X7 en reprend les courbes. Cette fois-ci, on passe sur un format moyen tour, prenant en charge le E-ATX et qui donne plus d'espace pour la configuration. Nous avons donc le droit à des dimensions de 486 x 220 x 468 mm pour une masse de 6,73 kg. Il sera possible de caler un ventirad ayant une hauteur de 170 mm et une carte graphique de 400 mm de long au maximum, autant vous dire que l'ensemble des composants du commerce passent sans problème. Le X7, c'est un boîtier gamer, avec tout plein d'emplacements pour ventilateurs et la possibilité de faire du watercooling. Il sera donc possible de positionner un radiateur de 360 mm à l'avant, un au top et un 120 mm à l'arrière, de quoi faire une jolie boucle custom sans trop se casser la tête. À noter, un moulin VK120 ARGB est livré monté dans la tour en extraction (un second n'aurait pas été de refus).

Pour le stockage, c'est un peu light, avec seulement deux emplacements pour HDD 3,5" convertibles en 2,5" et deux emplacements directement en 2,5". Pour une configuration gaming, cela suffira pour installer quelques SSD et un HDD pour du stockage de masse, mais ne comptez clairement pas faire plus. Le front panel est assez basique, avec deux ports USB 3.0 et un en USB 2.0 ainsi que les classiques prises jack.

Bon, vous aurez le petit plus, le bouton de contrôle du RGB (le hub est fourni), mais on ne va pas s’étendre là-dessus. Parlons un peu du style de ce boitier, on retrouve une façade en plastique transparent assez agressive avec un liseret RGB, un cache alim et un panneau latéral en verre trempé, de quoi bien mettre en avant votre configuration pleine de loupiotes. Vous pourrez même mettre la carte graphique de manière verticale via l'emplacement PCI-E prévu à cet effet et oublier tout le bon sens de l'efficience de la dissipation thermique - pas grave, c'est jouli.

La date de sortie et le prix du boîtier n'ont pas été annoncés, mais ses caractéristiques le placent face à beaucoup de gros modèles concurrents. Il sera donc sûrement confronté au Kolink Observatory, lui aussi très typé gamer ou bien au Antec NX800, qui a l'avantage de proposer du 200 mm en façade. Sinon, un Corsair iCUE 220T RGB pourrait tout aussi bien faire face à ce Cougar, autant vous dire que se faire une place sera compliqué parmi le flot de références déjà connues et appréciées.