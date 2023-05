Computex 2023 • Asus dévoile son second 49" 32:9, et il est OLED

Computex 2023 • Asus dévoile son second 49" 32:9, et il est OLED

Computex 2023 • Asus dévoile son second 49" 32:9, et il est OLED

Sur les traces de Samsung et de son G9 / G9 Neo, la concurrence dégaine petit à petit ses réponses, et c'est ASUS qui en montre de jolis morcifs à l'occasion du Computex, notamment ce Swift PG49WCD dont nous allons parler, annoncé conjointement aux Swift PG38UQ, un 38" IPS UHD / 144 Hz positionné comme le petit frère du PG43UQ, ou encore au Strix minimum XG259QN affichant sur un modeste 24,5" FHD un taux de rafraichissement allant jusqu'à 380 Hz.

Mais revenons à notre 49", venant compléter l'offre déjà existante dans ce format – le XG49VQ – : 5120 x 1440 pixels au compteur – pour 109 ppi – au ratio 32:9, mais surtout une dalle QD OLED pour un contraste nickel firefox chrome et un temps de réponse très contenu de 0.03 ms... Le tout en 144 Hz. La dalle serait parée d'un dissipateur passif à base de "graphène" comme sur les SSD de dernière génération, mais c'est un point qui nécessitera d'être confirmé entre autres sur la présence ou non d'un ventilateur, pas très heureux dans le passif de la marque sur ces écrans haut de gamme.

Voilà une fiche technique qui promet une immersion folle et un HDR de toute beauté, parce que le Ray Tracing c'est top en termes de rendu, mais un bon HDR : ça flatte aussi les rétines. Y aurait-il une grosse tarentule pourrie à ce tableau idyllique ? Oui. Alors non , ce n'est pas le prix, même si on se doute qu'il ne vous plaira pas, mais c'est la courbure de la dalle de seulement 1800R, quand 1000R est franchement adapté à ces tailles de dalles.