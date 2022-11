Ils ont clairement pris du retard, mais grâce à l'annonce des Radeon RX 7000 hier, nous savons désormais que les premiers écrans de jeux compatibles DisplayPort 2.1 (mise à jour rétrocompatible du DisplayPort 2.0 publiée mi-octobre) arriveront finalement début 2023 ! Qu'AMD ce soit un peu attardé sur ce sujet est parfaitement normal, le DisplayPort 2.1 étant après tout l'une des « grandes » nouveautés des RX 7900 XTX et RX 7900 XT et il s'agissait d'autant plus d'un argument à mettre bien en avant considérant que son concurrent NVIDIA s'est lui contenté du DisplayPort 1.4, y compris pour son flagship RTX 4090. Un choix étrange et pour le moins regrettable compte tenu de la puissance et des prix des GPU, même s'il n'existe pas encore d'écran compatible sur le marché à ce jour, mais bon. Même Intel avait fait le choix du DP 2.1 pour ses modestes Arc Alchemist.

Bref, peu importe, ce qui est fait est fait et au moins cela permet à AMD d'envoyer des piques à son adversaire en soulignant que le DisplayPort 1.4 est à présent un facteur limitant pour monter en Hz et en définition.

Ce qu'AMD a aussi mentionné dans son annonce, c'est que Dell, Samsung, ASUS, LG et Acer ont tous prévu de lancer des écrans « haute définition » avec DisplayPort 2.1 dans un avenir proche, a priori début 2023. On imagine donc qu'on devrait en voir un certain nombre lors du CES de la même année. Évidemment, annonce coïncide rarement avec disponibilité dans ce milieu, il est donc raisonnable de penser qu'ils seront réellement commercialisés bien plus tard dans l'année. On ne sait pas encore exactement ce qui nous est réservé ici, mais nous aurons certainement le droit à la fois des écrans 8K UHD/UltraWide et des moniteurs 4K UHD avec des taux de rafraichissement toujours plus élevés, ce qu'AMD mentionne explicitement sur l'un de ses slides, avec du 8K @165Hz et du 4K @480 Hz. N'oublions pas qu'AMD avait justement déjà préparé le terrain pour ce type d'écran.

En tout cas, parmi eux se trouvera un certain Odyssey Neo G9 signé Samsung, un écran que nous connaissons déjà très bien (et certain parmi nous mieux que d'autres). La différence, c'est que le prochain Odyssey Neo G9 sera le premier écran 8K UltraWide ! Attention ici à la petite subtilité de cette notion. Tout d'abord, AMD a mentionné en tout petit que seul l'affichage horizontal sera 8K, autrement dit avec plus ou moins 8000 pixels de largeur, de quoi imaginer une définition de 7680 x 2160 ou 8192 x 2304, soit 16,6 millions de pixels pour la première et 18,8 pour la seconde. Celles-ci sont bien évidemment purement spéculatives, il ne fait presque aucun doute que l'on restera assez loin des 33,2 millions de pixels d'une « vraie » définition 8K UHD, mais la densité serait tout de même plus de 2 fois supérieure à celle de l'Odyssey Neo G9 actuel avec ses 7,3 millions de pixels.

On ne sait pas encore si Samsung a prévu d'autres modifications techniques pour le prochain Neo G9. Vu le nom a priori identique, on supputera que non, bien qu'un peu plus de hauteur de dalle ne serait pas de refus. L'image de la présentation d'AMD semble toutefois suggérer que l'écran sera noir au lieu de blanc. En tout cas, dans le cas où il s'agira de combiner 8K UltraWide, 240 Hz, 10-bit et éventuellement du DisplayHDR 1000, le DisplayPort 2.1 ne sera assurément pas de trop, ni d'ailleurs les techniques de super-échantillonnage comme le FSR d'AMD et le DLSS de NVIDIA pour faciliter un peu la tâche du GPU. (Source)