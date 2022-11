Il y a un peu moins de deux ans, nous disions adios MX-4, coucou MX-5 chez Arctic (quand bien même la MX-4 avait coexisté avec la MX-5) ! C'est maintenant au tour de la MX-5 d'arriver (déjà) en fin de vie et de laisser sa place dans le commerce à la nouvelle MX-6 ! Qu'avait à dire le constructeur à son sujet ? Tout d'abord, qu'elle est basée sur la formule éprouvée de la MX-4 et qu'elle possède une viscosité accrue, un ensemble lui permettant d'avoir des performances supérieures jusqu'à 20 %, supposément par rapport à la MX-5 (mais le fabricant ne le précise pas) ! Sur le plan technique, voici ce que donne une comparaison (crédits à Tom's pour celle-ci) entre les trois dernières MX :

Arctic MX-6 MX-5 MX-4 Viscosité 45 000 Po 550 Po 870 Po Densité 2,6 g/cm³ 3,2 g/cm³ 2,5 g/cm³ Plage de température d'usage continu -50 à 150°C -40 à 180°C -50 à 150°C Résistivité volumique 1,8 x 1012 Ω-cm 1,9 x 1012 Ω-cm 3,8 x 1012 Ω-cm Tension de claquage 7,5 kV/mm 250 V/mm N/A Conductivité ? 6,0 W/mK 8,5 W/mK

Le changement le plus notable est bien la viscosité de la pâte. Arctic précise qu'elle est particulièrement adaptée à être utilisée en application direct-die. Cette caractéristique signifie aussi que la MX-6 devrait être plus résistante aux « écoulements » entre le processeur et le bloc de refroidissement, limitant par la même occasion le risque de dégueulasser les pourtours du CPU. De composition a priori peu compliquée et sans ingrédients rares tels que la poussière de diamant ou des particules de métaux précieux ou de nanoparticules, la MX-6 a été élaborée à base de carbone et du gel de silicone. Comme ses prédécesseurs, la pâte reste non conductive et non capacitive, et donc sans risque pour votre matériel, même si vous en mettez partout. Malgré la viscosité supérieure, il semblerait que la pâte soit toujours plutôt facile à appliquer. Le constructeur en a d'ailleurs fait une démonstration sur YouTube.

Avec la MX-6, Arctic cherche toujours à proposer une solution performante, mais également abordable, donc avec un excellent rapport performance/prix. En Europe, les prix officiels sont : 11,99 € pour la seringue de 2 g, 13,99 € pour 4 g et 17,99 € pour 8 g. La version 4 g existe aussi avec 6 lingettes de la marque pour 14,99 €. La MX-5 était généralement toujours bien classée et se positionnait sans mal parmi les meilleures pâtes thermiques du marché (voir ce test de Tom's US, le plus complet que l'on puisse trouver sur le net pour ce type de produit) et ce sans coûter une fortune. Espérons que la MX-6 arrivera à reprendre le flambeau avec brio, c'est plutôt bien parti pour.