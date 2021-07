Petit teasing du côté de chez Samsung pour nous rappeler que le successeur de l'Odyssey G9 est imminent ! C'est désormais officiel, il se nommera Odyssey Neo G9. En réalité, on ne sait pas encore s'il doit réellement remplacer le G9 premier du nom ou plutôt compléter la gamme au-dessus de lui. Samsung parle d'une « nouvelle addition à la lignée Odyssey », on penchera donc plutôt pour un rôle de complément plus haut de gamme. Il faut dire que le Neo G9 aura en principe de quoi se démarquer du G9 « standard », bien que la conception, le design et l'ergonomie seront a priori identiques en tout point entre les deux modèles d'après ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, et le nouveau teaser de Samsung le confirme encore :

Hélas, la vidéo ne nous en dit absolument pas plus sur la manière dont l'Odyssey Neo G9 se distinguera de l'Odyssey G9. Ce que l'on sait déjà avec assurance, c'est que le nouvel arrivant exploitera la nouvelle technologie Quantum Mini LED de Samsung et proposera une luminosité maximale de 2000 nits, ainsi qu'un temps de réponse de 1 ms, et un taux de rafraîchissement de 240 Hz avec l'assistance de FreeSync Premium Pro et G-Sync Compatible. Accessoirement, certains s'attendent aussi à ce que l'écran embarque désormais du HDMI 2.1, mais toujours pas de DP 2.0 (snif).

On sait bien que le consortium VESA avait officiellement démenti l'existence d'une certification DisplayHDR 2000 il y a quelques mois, néanmoins, n'oublions pas que Samsung lui-même avait parlé de HDR2000 dans sa vidéo officielle du mois de mars. Certes, il pouvait aussi s'agir d'un simple excès de zèle du marketing du coréen. Mais Samsung Electronics et Samsung Display étant des membres de l'organisation VESA, on ne doute toujours pas trop qu'une certification DisplayHDR 2000 aura toutes les chances d'exister dès lors qu'il s'agira de participer au marketing des nouveaux écrans top choucroute des membres du consortium. Au fond, le démenti de VESA (était-il vraiment nécessaire pour une affaire aussi bénigne ?) pouvait aussi faire penser à un coup de pub caché destiné à faire parler et attiser encore un peu la curiosité autour des futurs écrans avec de telles caractéristiques (l'Odyssey Neo G9 et l'Acer EI491CRG9). Après tout, ça avait toujours fait une news de plus à leur sujet...

M'enfin, on connaîtra bientôt le fin de l'historie et toute la vérité, puisque Samsung a fixé la date de lancement de son Odyssey G9 perfectionné au 29 juillet (2021, au cas où) ! Il reste à voir si lancement coïncidera aussi avec disponibilité en magasin, mais rien n'est moins sûr.