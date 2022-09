Quelques jours à peine après avoir annoncé son K100 Air, Corsair refait une sortie, cette fois-ci pour étoffer les gammes K60 et K70. Ce ne sont pas les premières nouveautés de l'année dans ce registre, Corsair y avait déjà introduit le K70 PRO MINI WIRELESS en juillet le K70 RGB TLK en avril. Cette multiplication des déclinaisons permettra au moins à un maximum de monde de trouver plus facilement clavier à ses mains. Depuis hier, il faut donc également compter avec le K60 PRO TKL et le K70 PRO OPX !

Bien que ce ne soit pas indiqué dans le nom du K60, les deux nouveaux modèles feront chacun bel et bien usage des interrupteurs optiques-mécaniques (en version linéaire et avec actionnement très court à 1,0 mm) de Corsair (qui avaient débuté leur carrière avec le K100). En revanche, le K60 PRO TKL RGB est donc un clavier amputé de son pavé numérique, là où le K70 PRO OPX est un modèle « full size ».

Ainsi, le K60 PRO TKL RGB est évidemment plutôt compact et n'embarque que le nécessaire, ce qui ne l'empêche d'avoir profité d'une conception visiblement soignée à base d'aluminium brossé. iCUE est aussi de la partie, de même que la possibilité de programmer et de gérer l'éclairage de chaque touche individuellement. Enfin, le branchement se fait via USB-C (détachable) vers USB-A et le clavier peut fonctionner jusqu'à un taux d'interrogation de 8000 Hz, comme un grand (mais a priori sans le moteur AXON) ! Côté prix aussi, le K60 PRO TKL RGB a d'ailleurs tout d'un grand, puisqu'il vous en coutera tout de même 149,99 €. Il existe dès à présent en AZERTY bien français et en QWERTY US, uniquement en noir.

Avec le K70 PRO OPX, on retrouve le style très emblématique de la série, qui n'a à vrai dire que peut évolué depuis ses débuts, bien que le design ait tout de même été modernisé au fil des années, notamment avec de l'aluminium brossé. Étant plus grand, ce clavier possèdera naturellement des trucs en plus, comme un repose-poignet soft-touch magnétique, des raccourcis dédiés et multimédias, une molette pour le volume ou encore des indicateurs lumineux déportés au centre (et qui sont donc invisibles tant qu'ils ne sont pas activés).

Les interrupteurs OPX du K70 PRO OPX ont aussi été coiffés de capuchons en PBT. iCUE et personnalisation poussée sont bien évidemment aussi de la partie, de même que le câble USB-C vers USB-A détachable et le taux d'interrogation à 8000 Hz, mais cette fois-ci avec la technologie AXON du fabricant. Celui-ci aussi est apriori disponible immédiatement en magasin pour la somme peu modique de 219,99 €, encore une fois au choix en QWERTY US ou en AZERTY FR, en noir ou en blanc.

Au passage, Corsair annonce aussi la disponibilité d'une version blanche pour le K70 PRO MINI WIRELESS, mentionné tout au début. Le prix est identique que pour la version noire, c'est-à-dire 189,99 €.