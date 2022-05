Comme son compatriote et concurrent Samsung, LG aussi avait de l'écran gaming à nous montrer, avec comme chez Samsung une attention toute particulière pour la diagonale de 32 pouces. Mais LG ne s'est pas arrêté là et a aussi dégainé du 48 pouces pour l'occasion. Ces écrans avaient déjà été mentionnés au fil des derniers mois, nous avions d'ailleurs déjà parlé du 48GQ900 et du 32GQ950, mais sans avoir eu beaucoup de détails sous la main jusqu'à présent et c'est donc maintenant que le voile a enfin été levé sur la plupart des caractéristiques techniques.

Commençons par le 48GQ900 ci-dessus, un grand écran à base de dalle OLED qui se destinera bien plus aux consoles dans leur salon qu'à un PC à côté de son bureau. Il y a fort à parier que LG a ici réutilisé la dalle OLED de l'un de ses derniers téléviseurs OLED de 48 pouces, segment où le constructeur est également très actif. En ce sens, les caractéristiques ne réservent pas de surprise et correspondent assez à celles des téléviseurs gaming OLED de la maison, à la différence que LG a décidé d'y permettre un p'tit OC de 18 Hz histoire de pousser le taux de rafraichissement symboliquement un soupçon au-delà du standard du segment de 120 Hz. On imagine que cela ne changera pas grand-chose à l'usage et que ce 48GQ900 devrait se comporter quasi exactement comme l'un des téléviseurs équivalents de chez LG. Reste à voir s'il en sera de même pour le prix, mais il faudra encore patienter un peu, le 48GQ900 n'est qu'attendu qu'au courant de la seconde moitié de l'année.

Viennent ensuite 32GQ950 et 32GQ850. Point d'OLED cette fois-ci ni d'ailleurs de Mini LED comme chez Samsung, mais du bon vieil IPS. Il faut tout de même préciser que LG a combiné sa dalle avec un filtre ATW (Advanced True White), dont le rôle est d'atténuer l'IPS Glow, un défaut typique de ce type de dalle. Ainsi, avec ces deux écrans, cet effet peu apprécié devrait être réduit dès lors que le joueur observe une image sombre de façon oblique. La stabilité de l'angle de vision des couleurs serait donc meilleure. Ce n'est pas une nouvelle technologie, mais LG l'avait jusqu'à présent peu utilisé et uniquement pour des écrans pros onéreux. Une telle amélioration sera évidemment plus que bienvenue, d'autant plus que l'IPS est aujourd'hui pratiquement la technologie par défaut utilisée pour les dalles LCD des écrans de jeu.

Physiquement, les deux écrans se ressemblent beaucoup, mais tandis que le premier possède une définition 4K UHD, l'autre se satisfaire du QHD. Inversement, le second peut monter à 260 Hz après OC, tandis que le premier plafonnera à 160 Hz. Le HDR est de mise pour les deux écrans, mais au niveau maximum de la certification VESA pour le 32GQ500 et un cran en dessous pour le 32GQ850. Dans l'ensemble, il faut reconnaitre que les caractéristiques ne sont pas déplaisantes. Comme d'habitude, nous n'avons aucun tarif recommandé à vous communiquer, mais sachez que le 32GQ850 est en précommande pour 884 €, ce qui en fera un nouveau concurrent de choix pour l'Odyssey G7. Sans Mini-LED, le 32GQ950 n'aura pas de quoi rivaliser avec les prochains Neo G8 et Neo G7 de Samsung, mais son prix devrait logiquement être bien inférieur. Espérons tout de même qu'il restera sous la barre des 1000 €... Comme le 48GQ900, le 32GQ950 est attendu pour la seconde moitié de l'année. De toute évidence, le 32GQ850 devrait arriver avant. (Source)