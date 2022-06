Pour une question qui est rapide, la réponse elle est trop vite ! AGON lance son AG344UXM. C'est un nom qui ne déclenchera pas des vivats et des hourras, parce que, comme tous les moniteurs, il est très compliqué de savoir qui se cache derrière tel ou tel nom. Oui, il faut le dire, ça ne parle pas à grand monde, mais déjà on peut intuiter quelque chose : ce sera un 34 ". Et qui dit 34" dit format 21/9.

t'as pas une tête de porte bonh... un peu quand même !

Sortis de ça, cette référence barbare cache le 34" le plus rapide, et pas loin d'être un des plus qualitatifs dans ses technologies embarquées. La dalle IPS affichant 3440 x 1440 pixels mini-LED offre en fait 1152 dimming zones, chacune gérée indépendamment pour offrir une qualité optimale, limitant les fuites de luminosité par exemple, et permettant d'avoir des noirs plus profonds que les écrans à rétroéclairages classiques.

Le temps de réponse de gris à gris est de 1 ms, sa luminosité le certifie VESA HDR1000, son contraste en revanche est typique de l'IPS, fadas au possible avec 1000:1. Il a une profondeur de couleurs 10-bit, couvre 99 % du spectre colorimétrique DCI-P3, 100 % du sRGB, il est en outre capable de rafraichissement variable à hauteur de 170 Hz, ça commence à sentir bon pour du gaming là ! Il possède un switch KVM qui lui permet de centraliser plusieurs PC raccordés dessus avec un seul clavier et une seule souris. 2 x 8 W DTS, c'est la partie sonore !

belle raie x 6 !

Il possède un éclairage arrière qui fera son effet via les LED, mais qui, au-delà du gadget, atténuera la fatigue visuelle si vous êtes dans le noir permanent. Tout ça, n'est qu'un rappel corrigé du billet de Mattiou il y a plusieurs mois. L'objectif, c'est de vous annoncer que le bousin sera disponible courant juillet. Ça, c'est pour la bonne nouvelle, car la mauvaise, justifiée par sa dalle entre autres choses, c'est son prix conseillé : 1849 eurobouliches, plus cher qu'une RTX 3090 ! Un dilemme pour qui veut un gros moniteur, en sachant que c'est l'objet qu'on change le moins en théorie, et qui mérite donc un investissement plus élaboré.

par ce jeu de dupes, voir sous les jupes, de l'AGON !