2022 sera-t-elle l'année de la démocratisation du rétroéclairage Mini LED ? On dirait bien, les annonces se sont multipliées ces derniers temps, mais qui dit « annonce » ne dit pas toujours « commercialisation dans la foulée ». À ce jeu, les écrans sont connus pour trainer un peu la patte. Espérons que ce temps-là est révolu. L'avantage des Mini LED face au rétroéclairage traditionnel est que celles-ci peuvent offrir un rétroéclairage contrôlé bien plus finement, et de ce fait proposent une meilleure luminosité, plus homogène, et améliorent le contraste, particulièrement dans les contenus HDR. Néanmoins, l'étendue de l'amélioration dépend aussi du nombre de zones dont dispose le rétroéclairage Mini LED, plus il y en a et mieux c'est.

Dans le cas présent, l'AOC AGON AG344UXM en possédera 1152 derrière sa dalle de 34 pouces, ce qui est plutôt pas mal, même si l'on chipotera sur le fait qu'un ROG PG32UQX en possède autant pour sa dalle 31,5 pouces. UltraWide, l'écran utilisera une bonne vieille matrice IPS, avec les avantages et les inconvénients qu'on lui connait déjà très bien, comme le niveau de contraste un peu faiblard. La grande surprise du jour est que la dalle est plate, chose que l'on a pas du tout l'habitude de voir sur une telle diagonale et encore moins avec un écran gaming.

Fort de ses Mini LED, l'AG344UXM sera aussi conforme aux critères de la certification DisplayHDR 1000, et ce que cela implique en matière de couleur et de luminosité. Bien que corrects, la définition de 3440 x 1440 et le taux de rafraichissement de 170 Hz - supporté par un adaptive sync universel - peuvent paraitre un peu vieux jeu, mais en faut-il vraiment plus ? De toute façon, les arguments de l'écran sont clairement ailleurs. Bonne nouvelle, il possédera aussi de la prise HDMI 2.1, mais se contentera de DisplayPort 1.4, ce qui impliquera l'usage du Display Screen Compression pour faire fonctionne l'écran à son maximum.

Enfin, sur le plan physique, l'écran ne cache pas du tout son orientation gaming. Son pied (intégrant quelques loupiottes) est pour le moins imposant et l'écran nous semble aussi particulièrement épais, bien plus que d'autres écrans du même calibre. C'est peut-être en partie lié à la consommation, le niveau normal typique de l'AG344UXM étant annoncé pour 142 W, ce qui est assez conséquent, tandis que ça tourne plutôt aux alentours des 50 à 70 W pour un UltraWide 34 pouces standard, sans Mini LED et sans DisplayHDR 1000.

Bref, voilà tout ce que l'on sait pour l'instant sur ce nouveau modèle, qui n'est apparu pour l'instant que sur le site d'AOC Chine. On ne connait encore ni son prix (ne nous attendons pas à ce qu'il soit particulièrement doux) ni sa date d'arrivée ailleurs dans le monde. Compte tenu de ses caractéristiques tout de même plutôt intéressantes, on espère qu'il finira par se montrer prochainement !