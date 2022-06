Une fois n'est pas coutume, parlons un peu smartphone pour changer des sujets habituels en nous penchant sur certains chiffres. Le smartphone en 2021, c'était 6,37 milliards d'utilisateurs dans le monde entier, un chiffre qui a augmenté de 49,89 % rien qu'entre 2017 et 2022 ! Aujourd'hui, ce chiffre est de 6,64 milliards, ce qui veut dire que 83,72 % de la population mondiale possède un téléphone intelligent. D'ici 2025, il pourrait atteindre les 7,33 milliards et accessoirement, d'ici là 72 % de tous les utilisateurs d'internet accéderaient à la toile uniquement via smartphone ! Il est évident que c'est un appareil de notre quotidien qui n'est pas près de disparaitre, bien au contraire, tant il est devenu indispensable. On ne peut donc que s'interroger sur les évolutions que ce domaine nous réserve (peut-être) encore pour les années à venir. À quand le smartphone in vivo ?

En attendant les données pour Q2 2022, voyons aussi un peu comment s'était porté le marché en Europe pendant le premier trimestre de 2022. Le premier constat, c'est que les livraisons avaient chuté de 10 %, ceci fut apparemment dû majoritairement à l'effondrement des ventes en Russie et en Ukraine, tandis que le déclin n'avait en réalité été que de 3,5 % pour le reste de l'Europe. Néanmoins, avec les difficultés géopolitiques et économiques à l'horizon, les prochains trimestres pourraient ne pas être très tendres avec cette industrie et ses acteurs. En attendant, voici comment ont été distribuées les parts lors des 3 premiers mois de 2022 en Europe pour la vente d'appareils neufs. Le classement est d'ailleurs valable pour la France aussi, les chiffres sont un poil différents, mais l'ordre est exactement le même.

Truc/Chose Parts de marché Europe Croissance Annuelle Europe Samsung 35 % -9 % Apple 21 % +1 % Xiaomi 20 % -22 % realme 5 % +177 % OPPO 4 % -12 % Tous les autres 15 % -27 %

En parallèle, il ne faut toutefois pas oublier que le marché du reconditionné garanti s'est également énormément développé ces dernières années, au point où celui-ci représente chaque année une part de plus en plus importante des ventes de smartphones. Il y a de très bonnes raisons à ça, les smartphones moyen et haut de gamme étant tout de même devenus beaucoup plus chers, tandis que le rythme des évolutions n'est plus du tout celui d'il y a quelques années. Un changement régulier se justifie donc de moins en moins facilement et les smartphones se conservent aussi de plus en plus longtemps, bien que nombreux sont encore ceux qui craquent chaque année. En somme, un iPhone 13 c'est bien chouette, mais un iPhone 11 fera par exemple encore très bien l'affaire aussi, et ce pour plusieurs années et à un coût bien plus raisonnable. Bref, l'occasion garantie et certifiée est désormais une très bonne alternative au neuf et l'on peut aujourd'hui plus ou moins facilement trouver son bonheur chez les nombreux reconditionneurs revendeurs présents sur le marché. Certes, certaines marques s'y prêtent mieux que d'autres, Apple et Samsung en premier.

D'ailleurs, et si vous nous disiez un peu dans les ragots de quand date votre dernier smartphone ? Fut-il acheté neuf ou reconditionné ? Et la marque ? Allez, un peu de ragotron, ça faisait longtemps ! Pour montrer l'exemple, voici ce que ça donne chez nous. L'équipe ne sort pas du lot, on retrouve bien les marques dominantes du marché et très en vogue en France et en Europe, à une exception près, le p'tit Huawei qui fait un peu tache. Bon, et clairement, tout le monde au Comptoir semble apprécier acheter son téléphone neuf, sauf pour autant opter pour le nec plus ultra, il faut tout de même le préciser, de même que pour certains le renouvellement a eu lieu après plusieurs années passées avec le même mobile... (Source pour les stats : Canalys, BankmyCell)

Team CDH Marque Modèle Année d'achat État Matt' Huawei P20 Pro 2018 Neuf Pac Samsung S20 FE 2020 Neuf Nico' Xiaomi Poco X3 Pro NFC 2021 Neuf yrreihT Xiaomi Mi11 Lite 2021 Neuf Eric Apple iPhone 13 Pro Max 2021 Neuf Jumorolo Xiaomi Mi8 2019 Neuf TomTom Xiaomi Redmi Note 5 2019 Neuf Mitsu Apple iPhone 12 2020 Neuf