Puisque des gens nous interdisent de dire E-Sport mais plutôt "jeux vidéo de compétition", plus rapide à écrire, facile à adopter, voici un écran destiné à cette population de joueurs. L'AOC AGON AG274QS est un des tout premiers à arborer une diagonale de 27 pouces, une définition de 2560 x 1440, et un taux de rafraichissement variable de 300 Hz FreeSync Premium Pro. Pour y parvenir, une dalle IPS a pris place, avec son temps de réponse de gris à gris de 1 ms, son contraste de 1000 pour 1, et sa luminosité qui va de 350 à 600 cd/m², car l'écran a également une certification HDR600. Il couvre 106 % de l'espace colorimétrique NTSC, 97 % du PCI P3, et 120 % du sRGB. En outre, il possède 4 ports USB 3.2, 2 HDMI 2.0, 2 DP 1.4, les prises son micro/audio in et out), deux petits parleurs de 5 W pièce en son DTS (la classe à Dallas !), un repose casque sur le côté, et une télécommande QuickSwitch qui permet d'avoir accès au menu (tout comme le joystick pour l'OSD).

Il sera disponible dès le mois e juin, donc en plein dans ce mois-ci, pour un MSRP de 1199 €. Il est vrai que la quasi-totalité des moniteurs de ce type sont en FHD, souvent sur des diagonales de 24 ", logique puisqu'il s'agit de jouer à des jeux non contemplatifs, mais d'avoir la surface d'écran visible sans avoir à tourner la tête dans tous les sens, ceux qui ont eu du 21/9 voire 32/9 comprendront ! Il est déjà catalogué chez les VPC gaulois, chez RDC il est disponible à 1202 €, pas encore chez le groupe LDLC.

Le prix est chaud, car l'AG273QZ, qui affiche du QHD, dalle TN, FreeSync Premium Pro, et 260 Hz coûte 700 € ! Ça fait cher les 40 MHz de plus même si la dalle n'est pas la même !