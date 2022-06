La course aux Hz a passé un nouveau cap récemment avec l'annonce du premier écran de 500 Hz conjointement par ASUS et NVIDIA, mais vous pensez bien que les fabricants ne s'arrêteront pas là. Alors même que l'on ne sait pas encore exactement quel hardware sera réellement en mesure de débiter 500 images par seconde (compliqué en Full HD même pour la meilleure des RTX 30), il se trouve qu'une nouvelle dalle de 540 Hz serait en préparation chez AUO, soit 60 Hz de plus que le prototype de 480 Hz que le fabricant avait montré un peu plus tôt dans l'année.

On pourrait donc en déduire que le travail avance bien et qu'AUO a déjà trouvé l'astuce pour optimiser tout ça et monter encore plus haut. En fait, il n'est pas écarter non plus qu'il s'agisse d'une dalle 500 Hz « simplement » overclockée de 40 Hz - a priori la même utilisée par le futur ROG Swift 500 Hz. Les spécifications n'ont pas encore circulé, mais l'on devrait rester sur du 1080p, qui est toujours la définition la plus populaire et accessoirement celle qui se prête encore le mieux pour l'instant à ces écrans au taux de rafraichissement superchagé. Nul doute que le marketing se fera un plaisir de nous en vanter les bénéfices en s'appuyant sur les témoignages des joueurs de l'extrême, qui nous affirmeront sans cligner des yeux qu'ils ont bien ressentis une différence impossible à mesurer !

Mais que le reste de la plèbe se rassure, elle pourra également compter sur AUO pour nous proposer des écrans offrant un meilleur équilibre entre définition et taux de rafraichissement. En l'occurrence, le fabricant taiwanais s'est aussi attelé à la conception de dalles 4K UHD 240 Hz et 1440p 360 Hz, de quoi faire transpirer tout autant les cartes graphiques de demain (et vous-même en transformant votre bureau en sauna), furent-elles RTX ou RX ! La plupart des écrans les plus rapides proposent à ce jour un taux de rafraichissement de 360 Hz, mais généralement en 1080p. Les écrans de 300 Hz et plus devraient donc pouvoir se démocratiser prochainement avec des définitions plus intéressantes. (Source)