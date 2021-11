MSI n'est pas sur le marché de l'écran gaming depuis aussi longtemps que d'autres, mais il n'y manque pas d'ambition et travailler dur à se faire remarquer. Il faut dire que ce n'est pas facile de se faire une place sur un marché plutôt concurrentiel. Lors de son événement « The Next Playground », le fabricant à causé des nouveautés à venir dans son catalogue pour le segment en question, et autant dire qu'il y aura un peu de tout, petit et grand. Parmi les nouveautés les plus mises en avant, en premier voici le futur MEG Artymis 341 Mini LED !





Tous les détails n'ont pas encore été dévoilés, mais comme son nom l'indique assez clairement, ce sera un 34 pouces ultrawide équipé d'une dalle avec un rétroéclairage Mini-LED. Plus précisément, il s'agira du premier écran de PC à utilise la nouvelle technologie AmLED d'AUO, que le constructeur a déjà exploité récemment pour ses notebooks. La présence de Mini-LED impliquera naturellement celle d'un Full Array Local Dimming sur un nombre plus ou moins important de zones, pour un rétroéclairage que l'on espérera donc parfaitement homogène, une luminosité élevée et un contraste au ratio élevé. Dans tous les cas, les capacités de l'Artymis 341 devront correspondre à minima aux critères de sa certification DisplayHDR 1000 de la VESA. Pour le reste, l'écran disposera d'une définition classique de 3440 x 1440, une dalle incurvée 1000R avec Quantum Dots, le tout emballé dans un carénage gris argenté, avec du RGB ici et là.

Enfin, MSI a aussi lancé des écrans spécifiques pour amadouer les joueurs sur console, comme l'Optix MPG321UR-QD, déjà montré en septembre dernier, mais cette fois-ci en « Xbox Edition ». Désormais porteuse du fameux nouvel autocollant « Designed for Xbox » dévoilé en juin dernier, la référence en question fait toujours 32 pouces, avec une définition 4K UHD et un taux de rafraichissement de 144 Hz (120 Hz sur console), elle embarquera naturellement du port HDMI 2.1, et sera pleinement compatible Display Screen Compression et Variable Refresh Rate.

Pour ceux qui veulent plus gros, MSI planifie aussi un MEG 551U ! Un peu en écho aux écrans BFGD, il s'agira d'un véritable téléviseur avec une diagonale de 55 pouces et une belle dalle OLED 4K UHD. Ce ne sera évidemment pas le premier écran du genre, n'oublions pas qu'il y a déjà eu le Predator CG552K, l'Alienware 55 OLED et le XG550 de ViewSonic. Malheureusement, MSI n'en a pas dit beaucoup plus, si ce n'est que le MPG321UR-QD Xbox Edition et le MEG 551U devraient apparaitre sur le marché seulement en 2022. (Source)