D'abord un peu de contexte. Il faut se souvenir qu'Intel va se débarrasser de sa division NAND et SSD pour la vendre à SK Hynix, ce qui marquera en principe la fin de la division Non Volatile Memory Solution, et c'est dans ce cadre qu'Intel a d'ailleurs d'ores et déjà intégré les résultats de son affaire Optane à ceux du Data Center Group, ce qui veut dire qu'il n'est pas bien évident de savoir au premier coup d'oeil et sans prendre le temps de fouiller comment se porte le business en question.

Eh bien, dans un document déposé par Intel pour la publication de ses derniers résultats financiers, on apprend qu'Optane est largement déficitaire, une nouvelle qui ne surprendra pas forcément. Malgré un chiffre d'affaires de 298 millions de dollars pour les 3 premiers trimestres de 2020, le revenu net pour cette branche Optane a été une perte de 473 millions. Au troisième trimestre de 2021, Optane avait rapporté 86 millions (contre 188 millions sur la même période l'année précédente) et généré une perte de 116 millions. En somme, chaque dollar de CA Optane a coûté 1,59 $ à Intel. Bref, c'est clair que ça ne va pas très fort.

Du coup, on comprendrait maintenant peut-être mieux pourquoi Micron n'a jamais vraiment fais grand chose avec la 3D XPoint commercialement parlant et a abandonné le projet IMFT en 2018 pour laisser la patate chaude 3D XPoint entre les mains de son ex-partenaire Intel. Ceci pourrait aussi être ce qui a motivé Intel à arrêter le 100 % Optane pour le grand public, il est fort probable que ça lui coutait bien trop cher, tandis que les pros ont bien plus les moyens de leurs ambitions. Mais même pour ces derniers tout ne serait pas rose, Optane étant tout d'abord une alternative coûteuse par rapport à la NAND avec un rapport coût/capacité pas très en sa faveur. Avec ceci, Optane nécessite souvent aussi d'avoir un environnement matériel et logiciel adapté pour un fonctionnement optimal et en tirer le maximum, et ceci implique donc aussi un travail d'accompagnement de la part d'Intel. Avec l'évolution des technologies concurrentes et face à une évolution pas assez rapide chez Intel, nul doute qu'un certain nombre aura aussi laissé tomber la chose entre-temps, malgré les atouts appréciables d'Optane et de la 3D XPoint sur le papier.

Optane n'est donc pas un marché rentable pour l'instant, mais l'est peut-être indirectement en aidant à promouvoir le reste de l'écosystème Intel. D'un autre côté, il faut reconnaitre que les plans du fondeur sont à ce jour assez flou en la matière. Jusqu'à preuve du contraire le fondeur ne songerait pas à abandonner sa technologie, on ne peut toutefois s'empêcher de constater le silence relatif autour d'Optane et de la 3D XPoint ces derniers temps. Mais qui sait, Intel a peut-être toujours en tête une stratégie sur le long terme pour l'adoption de ce type de mémoire, même si cela implique de devoir continuer à absorber une perte régulière de plusieurs millions... (Source : 1 et 2)